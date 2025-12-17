قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
لو ناوي على السفر.. أفضل المدن عالميا للاحتفال بالكريسماس

خالد يوسف

يتطلع الكثير من المواطنين، الى الحصول على فرصة للسفر والاحتفال بالكريسماس، ويبحث عن أفضل وجهات السفر للاحتفال والاستمتاع بهذه المناسبة الرسمية، حيث يفضل عدد كبير الذهاب إلى العديد من المناطق في عدد من الدول الأجنبية، كنوع من التغيير وبداية عام 2026 بحالة من الفرحة والسعادة، والتي سيكون لها تأثيرا إيجابيا طوال العام المقبل، وتبقى الأماكن ذكرى عالقة في أذهان الكثير من الأشخاص.

موعد الكريسماس 2026

من المقرر أن يكون موعد الكريسماس 2026 بداية من يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2025، حيث يحتفل المواطنون بالأجواء الرائعة لهذه المناسبة، حيث يتواجد المواطنون في الشوارع وأماكن الاحتفالات وسط أجواء من البهجة والسعادة، وتمنيات بالخير في العام الجديد.

أفضل مدينة لقضاء عيد الميلاد

تعد مدينة سولفانج هي أفضل مدينة لقضاء عيد الميلاد 2026 ، بعد أن حصلت على جائزة الأفضل في بداية العام الجاري، وهي إحدى مدن مقاطعة سانتا باربارا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

لذا يتوقع أن تكون مدينة سولفانج وجهة سياحية للكثير من الأشخاص الراغبين في الاطلاع على أفضل وجهات السفر للاحتفال بالكريسماس، للاستمتاع بالأجواء الرائعة التي عادة ما تكون حاضرة في الشوارع في الساعات الأولى من بداية العام الجديد.

أفضل وجهات السفر للاحتفال بالكريسماس 

رغم ترشيح سولفانج كأفضل مدينة، إلا أن هناك وجهات جيدة وجذابة للسفر والاحتفال بالكريسماس، حيث كشف موقع « wear global travellers» عن أفضل وجهات السفر للاحتفال بالكريسماس، والتي تساعد المواطنين في التعرف على الأماكن المميزة للاحتفال بمناسبة بداية رأسنة الجديدة.

ويحتاج الفرد إلى التعرف على أفضل وجهات السفر للاحتفال بالكريسماس، من أجل تنظيم أوقاتهم الحصول على عدد من الأيام للتوجه إلى بعض الأماكن في العديد من الدول الأجنبية، والتي جاءت كالتالي:

ـ زيارة أسواق عيد الميلاد في نورمبرج بألمانيا

يتجه الكثير من الأشخاص إلى زيارة أسواق عيد الميلاد في نورمبرج بألمانيا، والتي تعد فرصة للمواطنين في ممارسة العديد من الأنشطة المختلفة، والتي تجعلهم يستمتعون بأجواء السوق طوال أيام الاحتفال بالكريسماس.

ـ زيارة إلى الفاتيكان

يتوجه الأفراد إلى الفاتيكان لقضاء الكريسماس، حيث يعيشوا أجواء من السعادة والفرحة والبهجة، حيث يشهد الفاتيكان إقبالا كثيرا من المواطنين حول العالم، كما يمكن للأشخاص تناول البيتزا والمكرونة، والتي تجعل الأفراد يستمعون بأجواء البهجة والسعادة.

ـ السفر إلى لندن

يعد السفر إلى لندن بإنجلترا، من الوجهات السياحية الرائعة في الكريسماس، حيث تتميز المدينة بالسحر والروعة والجمال، وتنتشر العديد من الأماكن المميزة في مدينة لندن، التي تساعد المواطنين على الشعور بالراحة النفسية والبهجة والسعادة.

ـ لابلاند بدولة فنلندا

يذهب عدد كبير من الأشخاص إلى منطقة لابلاند بدولة فنلندا، والتي تتواجد فيها العديد من الأماكن والأكواخ، حيث تتساقط الثلوج مع بداية السنة الجديدة، ويقوم الأفراد بالتقاط العديد من الصور، لتذكر أجواء رحلة الكريسماس 2026 الساحرة والرائعة.

ـ كيرونا بدولة السويد

يتجه الكثير من الراغبين في الاحتفال بالكريسماس إلى كيرونا بدولة السويد، حيث تمارس العديد من الرياضيات المرتبطة بسقوط الثلوج، ويتم توفير رياضة التزلج على الجليد، والتي تجعل الأفراد يستمتعون بهذه الأجواء المختلفة عن المعتادة في الأماكن التقليدية.

