تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
أحمد موسى: كامل الوزير رجل محبوب من المصريين ونشيط ومجتهد
موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
مستشار الرئيس الفلسطيني: مطلوب من حماس أن تغلب مصلحة الشعب على مصالحها
قانون| تحرك عاجل من الوزراء لمواجه الشائعات
فاتورة الكهرباء ديسمبر 2025 .. الاستعلام والدفع الإلكتروني وتفاصيل نقل الملكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

البلاك فرايدي.. ساعة الرياضيين الفاخرة تصبح هدية الكريسماس المثالية بسعر أقل بكثير

Garmin Fenix 8
Garmin Fenix 8
احمد الشريف

كشفت تقارير متخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء أن ساعة Garmin Fenix 8 الرياضية الفاخرة عادت لتباع بسعر صفقة البلاك فرايدي نفسه تقريبًا في ديسمبر، لتقدم مجددًا كواحدة من أقوى العروض لعشاق الجري والمغامرات الخارجية هذا الموسم. 

وتشير البيانات إلى أن التخفيض الحالي، الذي يصل إلى 250 دولارًا عن السعر الأصلي في بعض المتاجر، أعاد الساعة إلى أدنى مستوى سعري تاريخي لها تقريبًا، بعد عام قضته مستقرة في منطقة الألف دولار.​

خصم 250 دولارًا يعيد Fenix 8 إلى “منطقة معقولة”

أوضحت مراجعات أسعار حديثة أن سعر Garmin Fenix 8 في نسخة 47 ملم هبط من نحو 999.99 دولار إلى حوالي 749.99 دولار لدى بائعين كبار مثل أمازون ووولمارت وBest Buy، مع بقاء السعر الرسمي أعلى من ذلك على متجر Garmin نفسه.

جعل هذا المستوى السعري، الذي شوهد لأول مرة في فترة البلاك فرايدي،  ساعة “النخبة” في عالم الجي بي إس والرياضات المتعددة أقرب بكثير إلى متناول من كانوا يضعونها على قائمة الأمنيات دون قدرة على دفع الرقم الكامل سابقًا.​

ساعة مغامرات بمواصفات “عسكرية”

أشارت التقارير إلى أن Fenix 8 تأتي بهيكل شديد المتانة موجه للرياضيين المحترفين ومحبي المغامرات القاسية، مع مقاومة عالية للصدمات والحرارة والماء، وتصميم يتحمل الغوص والأنشطة البحرية إلى جانب التسلق والجري الطويل. 

كما تدعم الساعة مئات أنماط التتبع الرياضي، بما في ذلك الترياثلون، الجري على الطرق والممرات الجبلية، ركوب الدراجات، السباحة، والتدريب المتقاطع، مع تركيز دائم على دقة قياس نبض القلب والـ VO2 Max ومقاييس الأداء المتقدمة.​

خرائط طبوغرافية وملاحة مدمجة على المعصم

أوضحت المراجعات أن ما يميز Fenix 8 عن عدد كبير من المنافسين هو وجود خرائط طبوغرافية تفصيلية على الساعة نفسها، مع تخطيط مسارات للجري والمشي والدرّاجات دون الاعتماد المستمر على الهاتف. 

يعني هذا أن المستخدم يمكنه تحميل مسارات مفضلة مسبقًا، أو الاعتماد على اقتراحات الجهاز، ثم الاعتماد على الساعة فقط في الملاحة خطوة بخطوة في البيئات المفتوحة، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى متسلقي الجبال والعدّائين في المسارات الطويلة.​

شاشة AMOLED وبطارية لأيام… لا لساعات

ذكرت تقارير العروض أن Fenix 8 انتقلت إلى شاشة AMOLED عالية الوضوح، ما يمنحها وضوحًا كبيرًا تحت ضوء الشمس وأثناء التمارين، دون التضحية بعمر البطارية الذي يظل في فئة “عدّة أيام” في وضع الاستخدام العادي. 

وتشير التقديرات إلى أن الساعة يمكن أن تستمر لأسابيع في أوضاع توفير الطاقة، مع قدرة على دعم جلسات تتبع جي بي إس مطولة لمن يمارسون الجري لمسافات فائقة أو الرحلات الجبلية متعددة الأيام.​​

توقيت مثالي قبل موسم الأعياد وسباقات الشتاء

توضح تحليلات الأسعار أن استمرار تخفيضات Fenix 8 إلى ما بعد البلاك فرايدي وبداية ديسمبر أمر غير معتاد من Garmin، التي عادةً ما تعود بأسعارها إلى الحدود الأعلى قبل الكريسماس. 

لذلك ينظر إلى العرض الحالي على أنه فرصة مزدوجة و هدية فاخرة لعشاق الرياضة في موسم الأعياد، واستثمار جاد لمن يستعدون لسباقات الربيع والشتاء ويريدون الانتقال من الساعات الأساسية أو الساعات الذكية العامة إلى “أداة احترافية” على المعصم دون دفع السعر الكامل.

Garmin Fenix 8 ساعة Garmin Fenix 8 Garmin

