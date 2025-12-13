تحكم دون لمس.. ساعة Google Pixel Watch 4 تحصل على إيماءات ثورية وتحسينات في الردود

تكشف التحليلات البرمجية المعمقة لأحدث إصدارات تطبيق "Google Pixel Watch"، التي نشرها موقع "9to5Google" المتخصص اليوم، عن استعداد شركة جوجل لطرح تحديث برمجي ضخم لساعتها الأحدث Google Pixel Watch 4.

تؤكد المصادر أن التحديث المرتقب سيركز بشكل أساسي على دمج إيماءات تحكم لاتلامسية جديدة كلياً، بالإضافة إلى إصلاح جذري لنظام "الردود الذكية" (Smart Replies) بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ثورة التحكم بالإيماءات (Gesture Control)

توضح السطور البرمجية المكتشفة أن الساعة ستدعم أنماطاً جديدة من التفاعل بيد واحدة، مما يتيح للمستخدمين التحكم في الساعة دون الحاجة للمس الشاشة باليد الأخرى.

تتضمن الإيماءات الجديدة حركات مثل "القبض المزدوج" (Double Clench) لتأكيد الإجراءات، و"القرص" (Pinch) للتنقل بين القوائم، و"تدوير المعصم" للعودة للخلف. تفيد التقارير بأن هذه الميزات تستفيد من المستشعرات الدقيقة ومعالج "Tensor" الجديد لفهم حركة العضلات والأوتار في المعصم بدقة فائقة.

الذكاء الاصطناعي في الردود (Enhanced Smart Replies)

تعتمد جوجل في تحسين ميزة الردود الذكية على دمج نماذجها اللغوية المتطورة (يرجح أنها Gemini Nano) مباشرة داخل الساعة.

تشير المعلومات إلى أن النظام الجديد لن يكتفي بتقديم ردود جاهزة وقصيرة (مثل: نعم، لا، شكراً)، بل سيقوم بتحليل سياق المحادثة الطويلة بالكامل واقتراح ردود طبيعية ومفصلة تناسب أسلوب المستخدم، مع إمكانية تعديل نبرة الرد لتكون رسمية أو ودية قبل الإرسال.

التكامل مع النظام البيئي

تأتي هذه التحسينات في إطار سعي جوجل لتوحيد تجربة الاستخدام عبر أجهزتها، حيث تلمح المصادر إلى أن هذه الميزات قد تكون جزءاً من تحديث "Pixel Feature Drop" القادم لشهر ديسمبر.

تهدف الشركة من خلال هذه الإضافات إلى تقليص الفجوة التنافسية مع ساعة "Apple Watch Series 11"، التي قدمت ميزات مشابهة (Double Tap) في إصداراتها الأخيرة.

ينتظر المستخدمون الإعلان الرسمي عن وصول التحديث عبر الهواء (OTA) خلال الأيام المقبلة، حيث يتوقع الخبراء أن تعزز هذه الميزات من مكانة Pixel Watch 4 كواحدة من أذكى الساعات المتوفرة في السوق حالياً، خاصة للمستخدمين المنخرطين في بيئة أندرويد.