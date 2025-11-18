تحديث Google Photos يمنح مساحة تخزين إضافية ويُسهّل إدارة الصور

أعلنت جوجل عن ميزة جديدة مرتقبة في تطبيق Google Photos لأجهزة أندرويد وآيفون تسمح بتجميع الصور المتشابهة تلقائيًا في مجموعات أو “أكوام” (Stacks)، ليسهل على المستخدم اختيار أفضل لقطة وحذف البقية خلال لحظات.

وتستطيع أيضاً أن تترك الذكاء الاصطناعي في التطبيق يحدد أفضل صورة في المجموعة ويحذف البقية بنقرة واحدة فقط، ما يضمن معرض صور أنظف ويوفر الكثير من مساحة التخزين.

الميزة الجديدة مستوحاة من أداة “Top Shot” الموجودة سابقاً في هواتف Pixel الحصرية، لكنها ستتوفر هذه المرة لمعظم مستخدمي Google Photos عالميًا. ستحصل على إشعار بوجود الميزة حالما تظهر في إعدادات التطبيق على هاتفك حيث يمكن تفعيلها من قائمة “إعدادات صور جوجل > التفضيلات > تجميع الصور المتشابهة”.

سهولة الاستخدام ومزايا إضافية

تشير جوجل إلى أن هذه الخاصية الجديدة ستجعل تجربة تصفح الصور أسرع وأكثر تنظيماً وتوفر وقت المستخدمين عند محاولة العثور على لقطة مميزة وسط صور كثيرة متشابهة أو نقية غير مقصودة بكاميرا الهاتف.

آراء المستخدمين

رحب كثيرون بالميزة الجديدة كونها تساعد على تنظيم الألبومات وتسهّل حذف الصور المكررة خاصة لمن يمتلك ذاكرة هاتف محدودة. وأبدى البعض تحفظه على حاجته للاحتفاظ بجميع صوره، بينما يعتبرها الغالبية وسيلة ذكية للترتيب وتوفير المساحة.

توجه Google نحو دعم Google Photos بالمزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي يمنح المستخدمين القدرة على تنظيم صورهم بذكاء وتوفير المساحة دون جهد كبير، ويتوقع أن تزداد شعبية التطبيق مع وصول هذه الميزة لجميع الهواتف خلال الأسابيع المقبلة.