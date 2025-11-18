قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق الرعاية الطبية بجامعة حلوان يرفع سقف العمليات الجراحية لـ10 آلاف جنيه
انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025
السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير
هل تسقط النفقة الزوجية على الرجل إذا كانت زوجته العاملة؟.. اعرف حكم الشرع
ينزع غزة عن جغرافيا فلسطين.. أول رد من حماس على اعتماد مشروع القرار الأمريكي
فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة: جاهزون للتنفيذ وتحمل المسئولية كاملة
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث Google Photos يمنح مساحة تخزين إضافية ويُسهّل إدارة الصور

Google Photos
Google Photos

أعلنت جوجل عن ميزة جديدة مرتقبة في تطبيق Google Photos لأجهزة أندرويد وآيفون تسمح بتجميع الصور المتشابهة تلقائيًا في مجموعات أو “أكوام” (Stacks)، ليسهل على المستخدم اختيار أفضل لقطة وحذف البقية خلال لحظات. 

وتستطيع أيضاً أن تترك الذكاء الاصطناعي في التطبيق يحدد أفضل صورة في المجموعة ويحذف البقية بنقرة واحدة فقط، ما يضمن معرض صور أنظف ويوفر الكثير من مساحة التخزين.

الميزة الجديدة مستوحاة من أداة “Top Shot” الموجودة سابقاً في هواتف Pixel الحصرية، لكنها ستتوفر هذه المرة لمعظم مستخدمي Google Photos عالميًا. ستحصل على إشعار بوجود الميزة حالما تظهر في إعدادات التطبيق على هاتفك حيث يمكن تفعيلها من قائمة “إعدادات صور جوجل > التفضيلات > تجميع الصور المتشابهة”.

سهولة الاستخدام ومزايا إضافية

تشير جوجل إلى أن هذه الخاصية الجديدة ستجعل تجربة تصفح الصور أسرع وأكثر تنظيماً وتوفر وقت المستخدمين عند محاولة العثور على لقطة مميزة وسط صور كثيرة متشابهة أو نقية غير مقصودة بكاميرا الهاتف.

آراء المستخدمين

رحب كثيرون بالميزة الجديدة كونها تساعد على تنظيم الألبومات وتسهّل حذف الصور المكررة خاصة لمن يمتلك ذاكرة هاتف محدودة. وأبدى البعض تحفظه على حاجته للاحتفاظ بجميع صوره، بينما يعتبرها الغالبية وسيلة ذكية للترتيب وتوفير المساحة.

توجه Google نحو دعم Google Photos بالمزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي يمنح المستخدمين القدرة على تنظيم صورهم بذكاء وتوفير المساحة دون جهد كبير، ويتوقع أن تزداد شعبية التطبيق مع وصول هذه الميزة لجميع الهواتف خلال الأسابيع المقبلة.

Google Photos Google Stacks

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

أرشيفية

انتهك عرض مريضة.. إحالة مسئول تمريض بمستشفى عين شمس إلى الجنايات

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

منتخب مصر الوطني

رفض مرموش واعتراض الشناوي وغلطة هاني.. 3 مشاهد بلقاء مصر وكاب فيردي

ترشيحاتنا

مزلقان

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

الإعلامي وليد فاروق

الإعلامي وليد فاروق يحصل على درجة الدكتوراة في الفنون التطبيقية

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

بالصور

نسخة للتحدي والمغامرة.. شيفروليه كامارو تعود كوحش جديد للسباقات ‏

كامارو ZL1
كامارو ZL1
كامارو ZL1

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

فيديو

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد