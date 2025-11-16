تحديث «صامت».. جوجل تُعيد ميزة تسجيل المكالمات لهواتف بكسل القديمة بدءًا من Pixel 6

​في خطوة مفاجئة ودون إعلان رسمي، بدأ عدد من مستخدمي هواتف جوجل بكسل القديمة في ملاحظة عودة ميزة "تسجيل المكالمات" (Call Recording) المدمجة ضمن تطبيق الهاتف (Google Phone).

​تأتي هذه الميزة كتحديث "من جانب الخادم" (Server-Side Update)، مما يعني أنها لا تتطلب تحديثًا كاملاً لنظام التشغيل، ويبدو أنها تستهدف بشكل أساسي الأجهزة التي تعمل بمعالج "Tensor" من الجيل الأول.

​كيف تعمل الميزة وما هي الهواتف المدعومة؟

​أفادت تقارير المستخدمين أن هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro، وحتى بعض طرازات Pixel 5a، بدأت في إظهار زر "تسجيل" جديد داخل واجهة الاتصال.

​وكما هو معتاد من جوجل، تلتزم الميزة بقوانين الخصوصية الصارمة؛ فعند الضغط على الزر، يتم إبلاغ طرفي المكالمة بوضوح عبر رسالة صوتية: "This call is now being recorded" (يتم الآن تسجيل هذه المكالمة).

​لا تزال الميزة مقيدة جغرافيًا؛ حيث تظهر فقط في البلدان التي تسمح قوانينها بتسجيل المكالمات (مثل الهند وبعض الولايات الأمريكية)، ولكن تفعيلها على أجهزة قديمة يُظهر نية جوجل لتوحيد تجربة المستخدم عبر أجيال بكسل المختلفة.