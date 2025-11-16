قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيلون ماسك يحاول إنقاذ هواتف آيفون من سطوة الذكاء الاصطناعي
«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها
وعود بلا تنفيذ.. أب فلسطيني يفضح الحكومة البريطانية: تركوا عائلتي بغزة «في خطر دائم»
غيابات بالجملة.. صلاح وزيزو وتريزيجيه خارج مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العين
إسرائيل تعارض إعادة الإعمار بغزة لهذا السبب .. والولايات المتحدة تبحث حلولاً مؤقتة
شريف عبد المنعم: خسارة مصر من أوزبكستان «إنذار مبكر» قبل كأس الأمم الأفريقية
ارتدت الحجاب بسببه| ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد تأجيل حلقة عبد الله رشدي
موقع صدى البلد ينعى الزميل الراحل مصطفى وداعة
كيف تحوّل صورك العادية إلى «صور مكانية» ثلاثية الأبعاد على آيفون
حمادة عبداللطيف ينعى محمد صبري: موهبة لن تتكرر في الكرة المصرية
«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي
تحديث «صامت».. جوجل تُعيد ميزة تسجيل المكالمات لهواتف بكسل القديمة بدءًا من Pixel 6

​في خطوة مفاجئة ودون إعلان رسمي، بدأ عدد من مستخدمي هواتف جوجل بكسل القديمة في ملاحظة عودة ميزة "تسجيل المكالمات" (Call Recording) المدمجة ضمن تطبيق الهاتف (Google Phone).

​تأتي هذه الميزة كتحديث "من جانب الخادم" (Server-Side Update)، مما يعني أنها لا تتطلب تحديثًا كاملاً لنظام التشغيل، ويبدو أنها تستهدف بشكل أساسي الأجهزة التي تعمل بمعالج "Tensor" من الجيل الأول.

​كيف تعمل الميزة وما هي الهواتف المدعومة؟

​أفادت تقارير المستخدمين أن هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro، وحتى بعض طرازات Pixel 5a، بدأت في إظهار زر "تسجيل" جديد داخل واجهة الاتصال.

​وكما هو معتاد من جوجل، تلتزم الميزة بقوانين الخصوصية الصارمة؛ فعند الضغط على الزر، يتم إبلاغ طرفي المكالمة بوضوح عبر رسالة صوتية: "This call is now being recorded" (يتم الآن تسجيل هذه المكالمة).

​لا تزال الميزة مقيدة جغرافيًا؛ حيث تظهر فقط في البلدان التي تسمح قوانينها بتسجيل المكالمات (مثل الهند وبعض الولايات الأمريكية)، ولكن تفعيلها على أجهزة قديمة يُظهر نية جوجل لتوحيد تجربة المستخدم عبر أجيال بكسل المختلفة.

