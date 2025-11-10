بمواصفات احترافية.. جوجل تغزو الأسواق بساعة Pixel Watch 4

أطلقت شركة جوجل ساعة Pixel Watch 4 في الهند الأسبوع الماضي، وهي الآن متاحة للشراء أخيرًا. الساعة الذكية متوفرة حصريًا على Flipkart، بسعر يبدأ من 39,990 روبية هندية. كما يحصل المشترون على خيارات تقسيط شهرية مجانية واشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في Fitbit Premium.

ساعة جوجل بيكسل 4

ساعة جوجل بيكسل 4

تحافظ ساعة Pixel Watch 4 على تصميمها الدائري المألوف، ولكنها تأتي الآن بشاشة Actua 360 الجديدة. تصل ذروة سطوع الشاشة إلى 3000 شمعة/متر مربع، وتتميز بحواف أنحف، وتدعم وضع التشغيل الدائم. تأتي الساعة في هيكل من الألومنيوم مقاوم للماء والغبار بتصنيف 5ATM ومعيار IP68.

من الداخل، تعمل الساعة بمعالج Snapdragon W5 من الجيل الثاني، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت وسعة تخزين 32 جيجابايت. كما تستخدم نظام Wear OS 6.0 لأداء أكثر سلاسة.

ميزات ساعة Pixel Watch 4

تتوفر الساعة بمقاسين 41 مم و45 مم. يحتوي مقاس 41 مم على بطارية بسعة 325 مللي أمبير/ساعة تدوم حتى 30 ساعة، بينما يحتوي مقاس 45 مم على بطارية بسعة 455 مللي أمبير/ساعة تدوم حتى 40 ساعة. مع وضع توفير البطارية، يمكن للطراز الأصغر أن يدوم لمدة يومين، والأكبر لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. تدعم الساعة الشحن السريع، حيث تصل إلى 50% في 15 دقيقة.

تواصل ساعة Pixel Watch 4 التركيز على الصحة واللياقة البدنية. فهي تتعاون بشكل وثيق مع Fitbit Premium لتتبع معدل ضربات القلب، وتخطيط كهربية القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، والنوم، ومستويات التوتر. ويضيف الذكاء الاصطناعي من Google تتبعًا ذكيًا للصحة، يوفر رؤى شخصية حول التمارين الرياضية والتعافي.

ميزات ساعة Pixel Watch 4

تتضمن الميزات الرئيسية الأخرى Bluetooth 5.3، وLTE، وWiFi 6، وGPS، ودعم أكثر من 50 نوعًا من التمارين الرياضية.

يتوفر الطراز مقاس 41 مم بثلاثة إصدارات ويتوفر الإصدار مقاس 45 مم بألومنيوم ساتان و يبدأ سعر الساعة من 39,990 روبية هندية . ساعة بيكسل واتش 4 مقاس 45 مم متوفرة بسعر 43,900