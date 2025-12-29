طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر

يمر طفل بريء بأصعب لحظات حياته، وهو ياسين أحمد فهمي، يرقد الآن في المستشفى بين الحياة والموت.

القصة ، أن ياسين طفل، نشبت بينه وبين ولد من نفس منطقته مشكلة عادية لا تستحق كل ما حدث بعدها، هذا الولد استدرج ياسين أثناء عزاء لأشخاص من معارفه في منطقة أبو عطوة بـ الإسماعيلية، وطلب منه أن يقف معه، ثم أخذه بعيدا عن العزاء بحجة الحديث معه.

ولكن بعيدا عن أعين الناس، أخرج سك.. ينا واعتدى عليه وطعنه في قلبه، وأسقطه أرضا وتركه غارقا في ألمه، ثم فر هاربا.

وفي هذا الصدد، قال أحمد غريب، شاعر غنائي، ابن ابنة خالته المتوفاة منذ 3 سنوات، إن ياسين يعمل لدى أشخاص يعملون جزارين في منطقة أبو عطوة بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف غريب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "في إحدى المرات، نشب خلاف بين الولد الذي اعتدى لاحقا على ياسين وبين الأشخاص الذين كان ياسين يعمل لديهم، وتطور الخلاف إلى مشاجرة شارك فيها ياسين مع أصحاب العمل، لكن انتهت المشكلة في ذلك الوقت وتم حل الموضوع".

وأشار غريب: "أثناء إقامة عزاء تابع للأشخاص الجزارين الذين كان يس يعمل معهم، حضر نفس الولد الذي كان قد تشاجر سابقا، قام هذا الولد بأخذ يس إلى مكان خلف العزاء، بحجة أنه يريد التحدث معه، إلا أنه، ودون أي نقاش أو كلام، قام بالاعتداء على يس بس.. كينة، حيث وصلت الإصابة إلى القلب والرئة، كانت حالة يس خطيرة للغاية، وتعرض لنزيف شديد".

واختتم حديثه: "بعد ذلك، هرب الجاني من المكان، وهو في الأصل من الصعيد، إلا أن هو وعائلته يقيمون في منطقة أبو عطوة، وننتظر حكم القضاء والنيابة".