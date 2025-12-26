قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامهما بسرقة مسن في مدينة نصر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن وفاة مسن وسرقة متعلقاته الشخصية بالقاهرة عقب توجهه لشقة سكنية مملوكة له قام بعرضها للإيجار عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من زوجة أحد الأشخاص بوفاته بطعنات متفرقة داخل الشقة ملكه الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وأفادت بقيام زوجها بعرض الشقة محل الواقعة للإيجار عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الإجتماعى وبتاريخ الواقعة قام أحد الأشخاص بالتواصل معه لمقابلته لإيجار الشقة محل البلاغ وعقب ذلك لم تتمكن من التواصل معه لغلق هاتفه وإكتشافها وفاته.

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” مقيمان بمحافظة الشرقية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة عقب تواصلهما مع المجنى عليه بالتطبيق المشار إليه بزعم رغبتهما فى إستئجار الشقة ، ولدى تقابلهما معه وتأكدهما بحضوره بمفرده قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض وسرقة متعلقاته الشخصية، وتم بإرشادهما ضبط المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليه – السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

