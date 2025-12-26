خيول داخل فناء المدرسة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ظهور خيول داخل فناء إحدى المدارس بالجيزة وإصابة مدير المدرسة وأحد العمال.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مالكى الخيول الظاهرة بالمقطع (بائعى خضروات) وبمواجهتهما قررا أنهما حال تواجدهما بأحد الأسواق المجاورة للمدرسة المشار إليها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لبيع الخضروات المحملة على عربات الخيول ملكهما فوجئا بقيام بعض الأطفال بفك رباط الخيول "دون إنتباه منهما" مما أدى لهروب الخيول ودخولها فناء المدرسة وتمكنا من السيطرة عليها، وبسؤال مسئولى المدرسة قرروا أنه أثناء تواجدهم بالمدرسة فوجئوا بدخول الخيول إلى الفناء دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.