الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال سيره بأحد الشوارع مصطحباً طفلتين والزعم بإختطافهما بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص والطفلتين الظاهرين بمقطع الفيديو (مزارع ، وكريمته ، صديقة كريمته ) وبإستدعائه قرر أنه حال إصطحابه لكريمته بتاريخ 22/ الجارى عقب خروجها من مدرستها طلبت منه الثالثة إصطحابها لتأخر والدتها عليها فقام بتوصيلها لمنزلها .

وبسؤال والدة الثالثة قررت أنه حال ذهابها لإصطحاب كريمتها المذكورة فوجئت بعدم تواجدها وقامت على إثر ذلك بنشر مقطع الفيديو المشار إليه،وعقب ذلك تلقت إتصال من كريمتها وأخبرتها بأنها بمسكنهما وأن المذكور قام بتوصيلهما بناءً على رغبتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





