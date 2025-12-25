قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي
حوادث

دهستها سيارة.. مصرع فرد أمن بجامعة المنصورة

همت الحسينى

لقيت فرد أمن بجامعة المنصورة مصرعها إثر دهس سيارة ملاكي لها أثناء أدائها عملها.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع فتاة تعمل فرد أمن بجامعة المنصورة دهستها سيارة مسرعة.

 انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الواقعة وتبين من اقوال شهود عيان  قيام سيده بقيادة السيارة الخاصة بها وهي تحمل نجلها اثناء خروجهم من بوابه مستشفى الأطفال فسقط نجلها في الدواسة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدامها بالفتاة وتبين أنها تدعى فاطمة الزهراء السيد أحمد عبد العال، 22 عاما مقيمة نوسا البحر.


تم نقل المتوفية إلى مستشفى الطوارئ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.

