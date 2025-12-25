دهستها سيارة.. مصرع فرد أمن بجامعة المنصورة

لقيت فرد أمن بجامعة المنصورة مصرعها إثر دهس سيارة ملاكي لها أثناء أدائها عملها.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع فتاة تعمل فرد أمن بجامعة المنصورة دهستها سيارة مسرعة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الواقعة وتبين من اقوال شهود عيان قيام سيده بقيادة السيارة الخاصة بها وهي تحمل نجلها اثناء خروجهم من بوابه مستشفى الأطفال فسقط نجلها في الدواسة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدامها بالفتاة وتبين أنها تدعى فاطمة الزهراء السيد أحمد عبد العال، 22 عاما مقيمة نوسا البحر.



تم نقل المتوفية إلى مستشفى الطوارئ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.