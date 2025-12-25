قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يطمئن على مصابي حادث انهيار عقار المنصورة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

اطمأن  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على الحالة الصحية للمصابين وعددهم 2 مصابين والتأكد من تقديم الرعاية الطبية لهم علي أكمل وجه.

وتم خروج أحد المصابين بعد تقديم الإسعافات الأولية له وامتثاله للشفاء والذي أصيب أثناء تواجده أسفل العقار ، بينما تخضع المصابة الثانية للعلاج وهي دينا محمد فوزي  وكانت تقيم في الشقه محل الحادث بمفردها ، حيث أصيبت بحروق بدرجة 10% في الوجه واليد اليمني .

ووجه " محافظ الدقهلية " للدكتور أحمد النقيب مدير مستشفي الدولي بتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية للمصابه ومتابعة حالتها أول بأول لحين امتثالها للشفاء وخروجها من المستشفي .
 

كما وجه  "  مرزوق " وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف جميع المساعدات إلي المصابه وتوفير كافة مطالبتها وإعداد بحث شامل لحالتها الإجتماعية والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية لتلبية كافة احتياجاتها بعد خروجها من المستشفي .

وأوضح " محافظ الدقهلية " أنه تم فصل جميع المرافق عن العقار محل الحادث والعقارات المجاوره وخاصة الكهرباء والغاز ، لحين إنتهاء النيابة العامة والأدلة الجنائية من معاينة العقار والوقوف علي حقيقة أسباب الحادث والتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المجاوره له بعد معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتواصل كافة الاجهزة المعنية عملها في موقع الحادث لحين الإنتهاء من كافة المعاينات للوقوف علي أسباب الحادث إزالة التراكمات الناتجه عنه وعودة الأمور الي طبيعتها مره أخري .

 و تؤكد المحافظة تواصلها مع  المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي اية بلاغات عن وجود حوادث أو شكاوي للتعامل معها  فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/  0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول،  وعلي رقم 114 من التليفون الارضي .وتهيب محافظة الدقهليه  المواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات او تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة ، هذا ونتابع معاكم كافة الأحداث بنطاق المحافظة أول بأول .

