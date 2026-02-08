مركز تأهيل حسن حلمي.. علاج مجاني ومنظومة لتأهيل ذوي الإعاقة بالوادي الجديد

يُعد مركز تأهيل الدكتور حسن حلمي لعلاج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد أحد أهم وأكبر الصروح العلاجية المجانية المتخصصة في تأهيل ذوي الهمم على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد، حيث يقدم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة بالمجان، في إطار رؤية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي واستدامة الخدمة العلاجية للفئات الأولى بالرعاية.

وقال ناصف أنيس، رئيس مجلس إدارة مركز حسن حلمي لعلاج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إن المركز يمثل أكبر منظومة علاجية مجانية لذوي الهمم بالوادي الجديد، مؤكدًا العمل المستمر على تنمية إيرادات المركز الذاتية، بما يسهم في سد احتياجاته التشغيلية وضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية المجانية دون تحميل المرضى أو ذويهم أي أعباء مالية.

وأضاف أن مركز تأهيل حسن حلمي، الذي جرى تطويره بتكلفة بلغت نحو 20 مليون جنيه، يُعد أحد الصروح العلاجية المتكاملة، ويضم عيادات طبية وعلاجية متخصصة، إلى جانب مناطق ترفيهية، وحمام سباحة مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة، وملاعب رياضية، وصالة طعام، فضلًا عن مقر إقامة ملحق بالمركز، يتيح استضافة المترددين عليه خلال فترات العلاج، ويوفر بيئة علاجية متكاملة داعمة للمرضى وأسرهم.

خدمات علاجية متطورة بأحدث التقنيات

وأوضح أن المركز يستقبل المريض ويقوم باتخاذ اللازم حتى شفائه كما يقدم المركز مجموعة واسعة من الخدمات الطبية والتأهيلية بالمجان، تشمل عيادات تخصصية للحالات غير القادرة من أبناء المحافظة، وفصولًا متخصصة لأطفال التوحد، ووحدة للعلاج المائي، وبرامج تدريبية لتأهيل حالات فاقدي البصر من خلال تنمية الحواس، إلى جانب مكتبات صوتية متخصصة، ومطاعم وملاعب، وصالة رياضية متكاملة.

كما يحتوي المركز على أحدث الأجهزة العلاجية المتطورة التي تعمل بتقنيات عالية الدقة، وتحت إشراف إكلينيكي متخصص، وتعتمد على استثارة الحواس السبعة لدى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات حسية، وتشمل الحواس الخمس المعروفة، إضافة إلى الحس الدهليزي المسؤول عن التوازن، والحس العميق المرتبط بالعضلات والمفاصل، من خلال أجهزة متخصصة تبث أضواء متفاوتة القوة واللون والحركة، وأخرى مخصصة لتنمية حواس السمع واللمس والشم والتذوق، وفق منظومة علاجية حديثة تُقدم بالكامل بالمجان.

وقال تعاقدنا مع التأمين الصحي أيضا لإستقبال الحالات التى تحول من التأمين ويتم علاجهم ، إذا المركز يتعامل مع كل الحالات كبار وصغار كما أن جميع الاخصائيين العاملين بالمركز مدربين على أعلى مستوي ويوجد اعاشة كاملة للمغتربين الذين يأتون من اماكن بعيدة ونتعامل مع 300 حالة تقريبا يوميا .

تأهيل مهني ودمج مجتمعي

وفي إطار دور المركز المجتمعي، قال يجري تنظيم دورات تدريبية على الحرف اليدوية والبيئية لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف إكسابهم المهارات الأساسية، واستغلال طاقاتهم، وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاستقلال الذاتي، بما يعزز من فرص دمجهم في المجتمع.

توسعات جديدة بمدينة موط

وفي سياق متصل، قال المدير يجري تنفيذ مركز جديد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة، على غرار مركز الدكتور حسن حلمي، والمقام على مساحة 600 متر مسطح، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم عيادات علاج طبيعي وتأهيل حركي، وعيادات تخصصات خارجية، وصالة جيم، وساونا، وقاعة مؤتمرات.

ويجري حاليًا الانتهاء من المرحلة الثانية لأعمال الإنشاءات، والتي تشمل أعمال الحماية المدنية، والتشطيبات الداخلية والواجهات بالطابقين الأول والثاني، فيما تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء حمام العلاج المائي وأعمال الموقع العام، تمهيدًا لدخول المركز الخدمة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال محمد منير، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن مركز تأهيل حسن حلمي يتعامل مع كل الحالات التى يستقبلها يوميا ، ولا يقتصر العلاج على عدد معين يُعد أحدث صرح علاجي وتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظات الصعيد، ويضم عددًا من العيادات الطبية المتخصصة التي تقدم خدماتها بالمجان للحالات المرضية من غير القادرين من أبناء المحافظة، فضلًا عن فصول لأطفال التوحد، ووحدة علاج مائي، وبرامج تدريبية متخصصة.

وأكد أن المركز يضم مناطق ترفيهية، وحمام سباحة مجهز، وملاعب رياضية، وصالة طعام، ومقر إقامة ملحق بالمركز لاستضافة المترددين عليه خلال فترة علاجهم، ويقدم خدمات متكاملة لتأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة طبيًا واجتماعيًا، وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية والعلاجية، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم وتمكين ذوي الهمم وتحسين جودة حياتهم.