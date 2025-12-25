محافظ الدقهلية يتفقد موقع العقار المنهار جزئيا و تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لمراجعة الحالة الإنشائية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس حالة العقار المنهار جزئيا مساء أمس نتيجة انفجار غاز، ويكلف بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لمراجعة الحالة الإنشائية للعقار والعقارات المجاورة واتخاذ القرار المناسب على الفور.

كما كلف محافظ الدقهلية الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بتنفيذ توصيات اللجنة فورا ورفع كافة مخلفات الحادث، وإعادة الحالة المرورية بالشارع لطبيعتها حفاظا على مصالح المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة توصيل التيار الكهربائي للمنطقة المحيطة بالعقار بعد رفع كافة مخلفات الحادث والتأكد من سلامة الوضع، كما وجه بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل المجاورة بالمنطقة مع بقاء فصله عن العقار المتضرر والعقارين المجاورين له حتى إنتهاء الأعمال.