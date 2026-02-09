ريال مدريد يحقق الفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد الفوز على مضيفه فالنسيا، بثنائية في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026، والتي جمعت بينهما على ملعب ميستايا.







وجاء هدف التقدم للمرينجي عن طريق ألفارو فرنانديز في الدقيقة 65، قبل أن يحرز مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 90+1، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط .









وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 23 نقطة في المركز السادس عشر،





وخاض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: دانييل خيمينيز – أسانسيو – هويجن – ألفاروكاريراس

خط الوسط: أردا جولر – فيديريكو فالفيردي – تشواميني– كامافينجا

خط الهجوم: مبابي – جونزالو



