اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
ريال مدريد يحقق الفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد الفوز على مضيفه فالنسيا، بثنائية في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026، والتي جمعت بينهما على ملعب ميستايا.


 


 وجاء هدف التقدم للمرينجي عن طريق ألفارو فرنانديز في الدقيقة 65، قبل أن يحرز مبابي  الهدف الثاني في الدقيقة 90+1، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط .


 


 

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 23 نقطة في المركز السادس عشر،


 

وخاض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من :-


 

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: دانييل خيمينيز – أسانسيو – هويجن – ألفاروكاريراس

خط الوسط: أردا جولر – فيديريكو فالفيردي – تشواميني– كامافينجا

خط الهجوم: مبابي – جونزالو


 

