نشوب حريق بمنزل في الدقهلية وإصابة اثنين باختناق

شب حريق بالدور الأول علوى بمنزل مكون من 5 أدوار بسبب ماس كهربائى مما أدى إلى إصابة شخصين باختناق.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين أن وراء الحريق ماس كهربائي ؛ اسفر عن اصابه كل من رشا السعيد بركات 47 عاما مقيمة مدينة مبارك 'المنصورة"

باختناق ومحمد مصطفى محمد الموافى 19 عاما مقيم مدينة مبارك" المنصورة" باختناق أيضا .



تم علاجهما على الفور وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري إخطار النيابة العامة.