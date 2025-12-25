واقفين عند الماكينات.. سقوط عصابة سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لكبار السن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام سيدتين وشخصين، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين، خاصة كبار السن، بأسلوب "المغافلة" عقب معرفتهم الرقم السرى أثناء مساعدتهم فى القيام بإجراء معاملات مالية من ماكينات الصراف الآلى، وسحب جميع المبالغ المالية المتواجدة بحسابات بطاقات الدفع البنكية التى تم الاستيلاء عليها.

بالفحص أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "18 بطاقة دفع إلكترونى لبنوك مختلفة – عدد من الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة – بعض المشغولات الذهبية “من متحصلات نشاطهم الإجرامى”.

بمواجهتهم، أقروا بارتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.