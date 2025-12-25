أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بنطاق محافظتى "الإسكندرية والجيزة".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (5 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية") بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى الإسكندرية والجيزة وبحوزتهم (5 هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى") ، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.