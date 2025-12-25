قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.. ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم بالسجن فى جنايات "إتجار مخدرات ، سرقة بالإكراه ، سلاح نارى") بنطاق محافظة "الإسكندرية" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيروين ، أفيون ،هيدرو ، 5000 قرص مخدر "– 13 قطعة سلاح نارى "5 بنادق آلية ، 8 بنادق خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (55) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة. 

