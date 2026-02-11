مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قرارات إسرائيل تهدف إلى نسف أسس السلام

أكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية أن قرارات الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة في الضفة الغربية المحتلة، في استمرار لسياسات الضم التي تهدد مستقبل حل الدولتين.

نسف أسس السلام والأمن الإقليمي

وأشار إلى أن هذه القرارات تمثل تعميقًا لسياسات الضم ونسف أسس السلام والأمن في المنطقة، مؤكداً أن إسرائيل تقف اليوم معزولة عن العالم بسبب مواقفها الأحادية التي تتجاهل القرارات الدولية.

تجاوز القرارات الدولية ورفض الفصل

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاوز القرارات الدولية بشكل صارخ، معتبرًا أن هذه القرارات باطلة، ومؤكداً على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء والمجتمع الدولي جميع الإجراءات لنبذها.

كما شدد المندوب على رفض فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، داعيًا إلى تمكين دولة فلسطين لتولي مسؤوليتها على كامل أراضيها.

الشعب الفلسطيني سينال حريته

وختم مندوب فلسطين بالجامعة العربية حديثه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة الجماعية في غزة وللتطهير في الضفة الغربية، سينال حريته حتمًا، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم لدعم حقوق الفلسطينيين.