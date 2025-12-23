مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ103 ملايين جنيه بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظاتت، ومصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات ، سلاح نارى بدون ترخيص") بنطاق محافظة "أسوان" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 1,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو ، هيروين ، أفيون"– 71 قطعة سلاح نارى متنوعة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (103) مليون جنيه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .



