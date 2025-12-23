5 مصابين.. انتشال أخر المفقودين من أسفل أنقاض منزلي أسيوط المنهارين

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط، من انتشال شخص من أسفل أنقاض المنزلين المنهارين بعزبة العور التابعة لمركز صدفا ليرتفع عدد المصابين الى 5 أشخاص .

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزلين ماهولين بالسكان بعزبة العور التابعة لقرية أولاد إلياس.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص إنهيار منزلين ملك كلا من أشرف رشدي مكين وشقيقه بشاي رشدي مكين.

و أسفرت جهود الإنقاذ عن استخراج 4 مصابين من أسفل الأنقاض، وهم أشرف رشدي مكين ، ناعسة مكين بطرس (35 عاما) و الطفلتان دميانه بشاي ومريم بشاي، وجرى نقلهم إلى مستشفى صدفا المركزي.

وبعد أعمال بحث استمرت لساعتين تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال"

بشاي رشدي مكين مصابا باصابات متفرقة بالجسم وتم نقله إلى مستشفى صدفا المركزي، كما قامت قوات الإنقاذ السريع برفع انقاض المنزلين المنهارين وإعادة توصيل المرافق والخدمات للمنطقة بعد التأكد من عدم وجود سكان آخرين تحت الأنقاض.