مدير تعليم أسيوط يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية بإدارة الغنايم

شهد محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة لمدارس المرحلة الابتدائية بإدارة الغنايم التعليمية، وكرم الفائزين بالمراكز الأولى.

جاء ذلك بحضور عصمت حميد، مدير إدارة الغنايم التعليمية، ومحمد زيدان، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، والدكتورة منال محمد رمضان، مدير مرحلة التعليم الابتدائى بالمديرية، وسيد هاشم، رئيس قسم التعليم الابتدائى بالمديرية، وعاطف أحمد عبد العال، وكيل إدارة الغنايم التعليمية، ولفيف من الموجهين ومديرى المدارس بالغنايم.

بدأت فعاليات الحفل بالقرآن الكريم ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم بدء الجولة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة بين المدارس الابتدائية المتنافسة بإدارة الغنايم التعليمية، ثم استعراض بعض الفقرات الفنية والشعرية لطلاب مدارس إدارة الغنايم وسط إعجاب من جميع الحضور وإشادة بمستوى الأطفال المشاركين.

ورحب عصمت حميد، مدير إدارة الغنايم التعليمية، بوكيل الوزارة وجميع الحضور، مشيدا بالجهود الملموسة بقطاع التعليم بالمحافظة والإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.

تسليم الكؤوس وشهادات التقدير للطلاب الفائزين

وكرم وكيل الوزارة المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وتم تسليم الكؤوس وشهادات التقدير للطلاب الفائزين، وهم طلاب مدرسة دير الجنادلة الرسمية للغات بالمركز الأول، ومدرسة النصر الابتدائية بالعزايزة بالمركز الثانى، ومدرسة الشهيد جابر ثابت عبد الحافظ الابتدائية بالمركز الثالث، كما تم تكريم الموجهين المشرفين على المسابقة.



ووجه وكيل الوزارة - خلال كلمته - الشكر للقائمين على المسابقة وقيادات إدارة الغنايم التعليمة والتعليم الابتدائي على مجهوداتهم واهتمامهم بالعملية التعليمية كما هنأ المدارس الفائزة بالمراكز الأولى بالمسابقة

كما وجه شكره وتقديره للطلاب المتميزين المشاركين، معلنا حرصه على تكريم الطلاب الأوائل والمتفوقين دراسيا والمتميزين فى الأنشطة المدرسية المختلفة، وتقديم جميع سبل الدعم لهم فى إطار الدعم والاهتمام الذى يحظى به قطاع التعليم بالمحافظة تحت رعاية اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.