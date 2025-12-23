قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
محافظات

مدير تعليم أسيوط يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية بإدارة الغنايم

مدير تعليم أسيوط يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية بإدارة الغنايم
مدير تعليم أسيوط يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية بإدارة الغنايم
إيهاب عمر

شهد محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة لمدارس المرحلة الابتدائية بإدارة الغنايم التعليمية، وكرم الفائزين بالمراكز الأولى.

جاء ذلك بحضور عصمت حميد، مدير إدارة الغنايم التعليمية، ومحمد زيدان، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، والدكتورة منال محمد رمضان، مدير مرحلة التعليم الابتدائى بالمديرية، وسيد هاشم، رئيس قسم التعليم الابتدائى بالمديرية، وعاطف أحمد عبد العال، وكيل إدارة الغنايم التعليمية، ولفيف من الموجهين ومديرى المدارس بالغنايم.

بدأت فعاليات الحفل بالقرآن الكريم ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم بدء الجولة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة بين المدارس الابتدائية المتنافسة بإدارة الغنايم التعليمية، ثم استعراض بعض الفقرات الفنية والشعرية لطلاب مدارس إدارة الغنايم وسط إعجاب من جميع الحضور وإشادة بمستوى الأطفال المشاركين.

ورحب عصمت حميد، مدير إدارة الغنايم التعليمية، بوكيل الوزارة وجميع الحضور، مشيدا بالجهود الملموسة بقطاع التعليم بالمحافظة والإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.

تسليم الكؤوس وشهادات التقدير للطلاب الفائزين

وكرم وكيل الوزارة المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وتم تسليم الكؤوس وشهادات التقدير للطلاب الفائزين، وهم طلاب مدرسة دير الجنادلة الرسمية للغات بالمركز الأول، ومدرسة النصر الابتدائية بالعزايزة بالمركز الثانى، ومدرسة الشهيد جابر ثابت عبد الحافظ الابتدائية بالمركز الثالث، كما تم تكريم الموجهين المشرفين على المسابقة.


ووجه وكيل الوزارة - خلال كلمته - الشكر للقائمين على المسابقة وقيادات إدارة الغنايم التعليمة والتعليم الابتدائي على مجهوداتهم واهتمامهم بالعملية التعليمية كما هنأ المدارس الفائزة بالمراكز الأولى بالمسابقة

كما وجه شكره وتقديره للطلاب المتميزين المشاركين، معلنا حرصه على تكريم الطلاب الأوائل والمتفوقين دراسيا والمتميزين فى الأنشطة المدرسية المختلفة، وتقديم جميع سبل الدعم لهم فى إطار الدعم والاهتمام الذى يحظى به قطاع التعليم بالمحافظة تحت رعاية اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وزارة التربية والتعليم أسيوط مدارس المرحلة الابتدائية إدارة الغنايم التعليمية التعليم الابتدائي

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

جهود محافظة أسوان

نائب محافظ أسوان يقود حوارًا موسعًا حول تنفيذ وثيقة استراتيجية العمل الأهلي

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2026

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُصدر 8 قرارات تأديبية لـ 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

