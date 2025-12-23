قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط دقيق مدعم قبل تداوله بالسوق السوداء وتحرير 282 محضرًا تموينيًا

ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط
ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية المفاجئة والدورية على مستوى القرى والمراكز والأحياء، لضبط الأسواق والتصدي لكافة الممارسات المخالفة التي تمس حياة المواطنين أو تخل باستقرار السوق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الغش والتلاعب بالأسعار.

ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، تمكنت خلال حملات مكثفة استمرت 4 أيام من ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب تحرير 282 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك خلال المرور على المخابز والأسواق بمختلف المراكز والأحياء، بالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وبالتعاون مع الوحدات المحلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه في مجال الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 35 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تسريبه للسوق السوداء، و25 كرتونة كراتيه بدون فواتير، و3 أجولة دقيق فاخر دون فواتير، و10 جراكن بلاستيك تحتوي على توابل مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر لاستخدام أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم في غير الغرض المخصص لها.
كما تم تحرير 5 محاضر غلق لتجار تموينيين، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومحضرين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، فضلًا عن تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وأضاف المحافظ أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير 261 محضرًا، شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين.

وفي ختام البيان، شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تموينية، مؤكدًا استمرار الحملات لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.
وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تموينية من خلال الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية على أرقام (114)، و(2135858 / 088)، و(2135727 / 088)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

أسيوط الحملات التموينية المراكز والأحياء رئيس مجلس الوزراء التلاعب بالأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

زيزو

رسالة نارية من شوبير لثنائي منتخب مصر زيزو وإبراهيم عادل

مرموش وصلاح

مينا ماهر عن الثنائي صلاح ومرموش: معا يمكننا تحقيق المستحيل

محمد عواد

شوبير منتقدا محمد عواد بعد طلبه للزمالك بالتحقيق معه: غريبة أوي

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد