مواعيد دخول المدارس المتوقع استخدامها لوسائل النقل البديلة لترام الرمل

قامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وجامعة الإسكندرية لتنظيم مواعيد بدء اليوم الدراسي في المدارس والكليات؛ وذلك حرصاً على أبنائنا الطلاب، ولتسهيل وصولهم إلى المدارس والكليات، ولتقليل التكدسات المرورية والزحام بوسائل النقل.

وتعلن محافظة الاسكندرية أن مواعيد دخول المدارس المتوقع استخدامها لوسيلة نقل بديلة لترام الرمل هي: الساعة ال٧ صباحاً ل ١٩ مدارس تعمل بنظام الفترتين ، والساعة ٨ صباحاً ل١٠٦ مدرسة التي تعمل بنظام الفترة الواحدة، والساعة ٩صباحا ل ٢٠ مدرسة ثانوية، حيث أن الموعد الأصلي للمدارس الفترة الواحدة والمدارس الثانوية كان ٧:٣٠ص .

ومن الجدير بالذكر ؛ أن مواعيد بدء اليوم الجامعي بفاصل زمني نصف ساعة بين الكليات؛ على أن يبدأ اليوم الجامعي في كليات ( آداب-وحقوق-والأعمال-وطب أسنان) في تمام الساعة ٨ص، ثم يبدأ اليوم الجامعي في كليات (حقوق -وتربية-و طب أسنان-وطب بشري-وزراعة) في الساعة ٨:٣٠ص، وبعدهم يبدأ اليوم الجامعي في كليات ( آداب- وتربية-الأعمال- صيدلة- زراعة) في الساعة ٩ص، ثم يأتي المتبقى من طلاب كلية طب في تمام الساعة٩:٣٠ص .

هذا و قد أعلنت المحافظة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية الفورية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة عبر وسائل النقل البديلة، حيث تم: أولًا: تعديل تعريفة الركوب ،وتخفيض أسعار تذاكر المسافة الكاملة للوسائل البديلة الى 9 جنيهات و 8 جنيهات، مع استحداث تذكرة نصف مسافة بقيمة 6 جنيهات و 5 جنيهات حسب نوع الوسيلة والمسار .

ثانيًا: إضافة مسارات جديدة بعد رصد التكدسات المرورية وكثافات الركاب، خاصة بخط (شدس – باكوس) والعكس حيث تم إضافة مسار جديد (باكوس -فيكتوريا والعكس) بسعر موحد للتذكرة 5 جنيهات، بما يسهم في تخفيف الضغط وتحسين انسيابية الحركة وتلبية احتياجات وطلب النقل.

ثالثًا: زيادة أعداد المركبات الي 185 مركبة وذلك في ضوء تقييم الأداء لتجربة وسائل النقل البديلة، لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

وتؤكد محافظة الإسكندرية حرص الدولة المصرية بجميع أجهزتها على تحقيق ما فيه النفع للمواطنين مع تطويرها بشكل متوازن يتواكب مع متطلبات العصر الحالي والاحتياجات المستقبلية لسكان المدينة.

يأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تقليل الكثافة المرورية و تنظيم تواجد طلاب المدارس والكليات في وسائل النقل خلال فترة توقف الترام.