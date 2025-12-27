خنقها وحرق جثتها..جريمة قاسية من زوج تجاة زوجته في سوهاج..ما القصة؟

تجرد الزوج من كل معانى الشفقة والرحمة ،وقام بقتل زوجتة خنقا ثم حرق جثتها والقاها وسط الاراضي الزراعية..

قرار النيابة العامة

قررت النيابة العامة، حبس زوج ثلاثيني 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته خنقًا، ثم حرق جثمانها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قبل التخلص منها داخل أرض زراعية بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة متفحمة بالكامل، ملفوفة داخل سجادة، وملقاة بأحد الأراضي الزراعية بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائي مكبر، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المجني عليها، وضبط مرتكب الجريمة.

وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود، توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية المجني عليها، وكشفت التحريات أن زوجها يقف وراء ارتكاب الجريمة.

وأفادت التحريات بأن المتهم قام بخنق زوجته داخل مسكن الزوجية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أضرم النيران في جثمانها، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة ومنع التعرف على هويتها، قبل أن يقوم بلف الجثمان داخل سجادة من منزل الزوجية، ونقله وإلقائه داخل أرض زراعية بدائرة مركز أخميم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية.

مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة، واستكمال التحقيقات لكشف كافة تفاصيل وملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



