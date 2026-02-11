صندوق تطوير التعليم وسيسكو العالمية يبحثان تعزيز مهارات الشباب الرقمية

استقبلت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، السيدة باستورا فاليرو، نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية الدولية بشركة سيسكو العالمية، والوفد المرافق لها الذي ضم أحمد فاروق المدير الإقليمي للمسؤولية المجتمعية مصر وليبيا، عزيز محمد المدير الإقليمي للعلاقات الحكومية الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمد كامل المدير التنفيذي مصر وليبيا والسودان، وذلك بمقر صندوق تطوير التعليم، في إطار دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تنمية المهارات الرقمية وبناء قدرات الشباب.



وخلال الزيارة، التقت السيدة باستورا فاليرو، بعدد من طلاب مبادرات صندوق تطوير التعليم، وعلى رأسها مبادرات «كن مستعدًا» و«صيف رقمي» و«شتاء رقمي»، حيث ناقشت الطلاب، واطلعت على مستوى امتلاكهم لمهارات التكنولوجيا الحديثة، وتفاعلهم مع تطبيقات التحول الرقمي.

قالت السيدة فاليرو، إن ما شاهدته خلال الزيارة يعكس مستوى متميزًا من الكفاءة والجاهزية لدى الطلاب، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة في إعدادهم لمتطلبات سوق العمل الرقمي، مؤكدة أن امتلاك الطلاب لمهارات تكنولوجية متقدمة في هذه المرحلة العمرية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرتهم على الابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأضافت أن مبادرات صندوق تطوير التعليم تقدم نموذجًا ناجحًا لدمج التعليم بالتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل الرقمي، مشيرة إلى حرص شركة سيسكو العالمية على دعم المبادرات التي تركز على بناء القدرات الرقمية وتمكين الشباب، وأهمية استمرار التعاون مع صندوق تطوير التعليم بما يعزز فرص التدريب العملي ونقل الخبرات الدولية للطلاب.

ومن جانبها، قالت د. رشا سعد شرف، إن زيارة السيدة باستورا فاليرو، تعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في البرامج والمبادرات التي ينفذها صندوق تطوير التعليم، الذي عمل خلال الفترة الماضية من خلال مبادراته بالتعاون مع وزارتي التعليم، وعلى رأسها «كن مستعدًا» و«صيف رقمي» و«شتاء رقمي»، على تأهيل الطلاب بمهارات تكنولوجية حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغير.

إتاحة خبرات دولية حقيقية للطلاب

وأضافت أن هذه المبادرات تستهدف الربط بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على التعامل مع تحديات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن التعاون مع شركات عالمية رائدة مثل سيسكو يسهم في إتاحة خبرات دولية حقيقية للطلاب ويعزز من فرصهم المهنية مستقبلًا.

وأكدت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التزام الصندوق بدعم التحول الرقمي وبناء رأس مال بشري مؤهل، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية صندوق تطوير التعليم الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل.