قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو: تدمير 108 طائرات مسيرة أوكرانية أطلقت فوق مناطق روسية
مطالب بعودة إمام عاشور.. وتحذيرات من تراجع مستوى لاعبي الأهلي قبل مُواجهة الإسماعيلي
نظر مُحاكمة 56 متهمًا بـ «الهيكل الإدارى للإخوان» .. بعد قليل
ينجو أمام الضعفاء ويُعاني أمام الكبار.. «التابعي» يُحلّل تراجع الأهلي: سوء توظيف وانعدام استقرار
إنجاز طبي تاريخي.. مفيدة شيحة: مصر تحصد جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة |فيديو
صندوق تطوير التعليم وسيسكو العالمية يبحثان تعزيز مهارات الشباب الرقمية
أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي بعد حادثة إطلاق النار داخل مدرسة ثانوية بمقاطعة كولومبيا
مصرع وإصابة 37 شخصًا.. ارتفاع حصيلة إطلاق النار في كندا داخل مدرسة بمقاطعة كولومبيا
بعد قليل .. استكمال مُحاكمة 108 متهمين بخلية «داعش القطامية»
حال فشل مفاوضات إيران .. ترامب يعتزم إرسال حاملات طائرات ضاربة إلى الشرق الأوسط
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالطريق الزراعي بأسيوط
نجم الدراويش: مجالس إدارات الإسماعيلي منذ 2019 كلهم ظلموا النادي.. «ومحدش فيهم اتظلم»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق تطوير التعليم وسيسكو العالمية يبحثان تعزيز مهارات الشباب الرقمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أخبار البلد

استقبلت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، السيدة باستورا فاليرو، نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية الدولية بشركة سيسكو العالمية، والوفد المرافق لها الذي ضم أحمد فاروق المدير الإقليمي للمسؤولية المجتمعية مصر وليبيا، عزيز محمد المدير الإقليمي للعلاقات الحكومية الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمد كامل المدير التنفيذي مصر وليبيا والسودان، وذلك بمقر صندوق تطوير التعليم، في إطار دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تنمية المهارات الرقمية وبناء قدرات الشباب.


وخلال الزيارة، التقت السيدة باستورا فاليرو، بعدد من طلاب مبادرات صندوق تطوير التعليم، وعلى رأسها مبادرات «كن مستعدًا» و«صيف رقمي» و«شتاء رقمي»، حيث ناقشت الطلاب، واطلعت على مستوى امتلاكهم لمهارات التكنولوجيا الحديثة، وتفاعلهم مع تطبيقات التحول الرقمي.

قالت السيدة فاليرو، إن ما شاهدته خلال الزيارة يعكس مستوى متميزًا من الكفاءة والجاهزية لدى الطلاب، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة في إعدادهم لمتطلبات سوق العمل الرقمي، مؤكدة أن امتلاك الطلاب لمهارات تكنولوجية متقدمة في هذه المرحلة العمرية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرتهم على الابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأضافت أن مبادرات صندوق تطوير التعليم تقدم نموذجًا ناجحًا لدمج التعليم بالتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل الرقمي، مشيرة إلى حرص شركة سيسكو العالمية على دعم المبادرات التي تركز على بناء القدرات الرقمية وتمكين الشباب، وأهمية استمرار التعاون مع صندوق تطوير التعليم بما يعزز فرص التدريب العملي ونقل الخبرات الدولية للطلاب.

ومن جانبها، قالت د. رشا سعد شرف، إن زيارة السيدة باستورا فاليرو، تعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في البرامج والمبادرات التي ينفذها صندوق تطوير التعليم، الذي عمل خلال الفترة الماضية من خلال مبادراته بالتعاون مع وزارتي التعليم، وعلى رأسها «كن مستعدًا» و«صيف رقمي» و«شتاء رقمي»، على تأهيل الطلاب بمهارات تكنولوجية حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغير.

إتاحة خبرات دولية حقيقية للطلاب

وأضافت أن هذه المبادرات تستهدف الربط بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على التعامل مع تحديات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن التعاون مع شركات عالمية رائدة مثل سيسكو يسهم في إتاحة خبرات دولية حقيقية للطلاب ويعزز من فرصهم المهنية مستقبلًا.

وأكدت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التزام الصندوق بدعم التحول الرقمي وبناء رأس مال بشري مؤهل، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية صندوق تطوير التعليم الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل.

تطوير التعليم صيف رقمي شتاء رقمي مصر وليبيا دعم وتعزيز التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

امام عاشور

قرار مفاجئ من الأهلي لـ إمام عاشور بعد انتهاء عقوبته

احمد شعبان

ثمن الأمانة "حياته" | شاهد يروي اللحظات الأخيرة للعامل ضحية الدهس: نطق الشهادة.. ومات ممسكًا بإيصال الحساب

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد

طبيب المنوفية

إخلاء سبيل الطبيب المعتدى عليه بمستشفى الباجور بكفالة 10 الاف جنيه

ترشيحاتنا

الإعصار المداري باسيانغ

إعصار باسيانغ يودي بحياة 8 أشخاص ويخلف خسائر واسعة في الفلبين

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: استمرار تعافي القطاع بالمنطقة مع نمو 3% في 2025 مع تسجيل مصر أعلى معدل نمو سياح

وزيرة البيئة

دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية ضمن التشكيل الوزاري الجديد

بالصور

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

طريقة عمل البقلاوة التركية .. بطعم هش وطري

طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية

خطة بسيطة وسهلة .. نصائح لاستغلال شهر رمضان للوصول إلى الوزن المثالي

أسس الاستعداد الصحي للوصول إلى الوزن المثالي في رمضان
أسس الاستعداد الصحي للوصول إلى الوزن المثالي في رمضان
أسس الاستعداد الصحي للوصول إلى الوزن المثالي في رمضان

فوائد شرب التمر الهندي .. مشروب طبيعي يُعزّز الهضم والمناعة وصحة القلب

فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان
فوائد شرب التمر الهندي في رمضان

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد