عصام شيحة : التغييرات الوزارية الجديدة جاءت استجابة للرأي العام

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرأي العام المصري كان ينتظر تغييرات جذرية بشكل كبير في الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه كان هناك استجابة للرأي العام وتم تغييرات.

وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ""حضرة المواطن"، عبر فضائية “الحدث اليوم”، لدي أمل أن يكون هناك تغييرات تحقق طموحات المصريين، مؤكدا أنه تم تحديد الإطار العام لإختيار الوزراء التي تحقق تلك الطموحات.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة لديها اهتمام للتعاون مع القطاع الخاص والإهتمام بالبنية التحتية والاستثمارات، مع الإرتقاء والإهتمام بملفات الصحة والتعليم، والتركيز على قيم المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين.