قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ترامب عن رضا بهلوي: يبدو لطيفاً لكن لست متأكداً من أنهم سيقبلونه كزعيم في إيران
التفاصيل الكاملة لبرنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) من تجارة عين شمس
مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزراء سابقون تحت القبة.. خبرة تنفيذية تعزز الرقابة بشرط الابتعاد عن عقلية الموظف الحكومي

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد البدوي

اعتبر عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تولي وزراء سابقين رئاسة اللجان البرلمانية يمثل إضافة قوية للبرلمان إذا أحسن النائب توظيف خبرته التنفيذية، شريطة الابتعاد تمامًا عن عقلية الموظف الحكومي السابق.

متابعة أداء الحكومة وانتقادها

وأوضح شيحة، خلال حديثه ببرنامج الحياة اليوم أن الوزير السابق بمجرد جلوسه تحت قبة البرلمان يصبح موظفًا لدى الشعب، ومهمته الأساسية متابعة أداء الحكومة وانتقادها عند الحاجة، إلى جانب تقديم مشروعات قوانين تخدم المجتمع، وليس الدفاع عن الوزارة التي كان يمثلها سابقًا.

اللوائح والعقود والاتفاقيات والمناقصات

وأشار إلى أن خبرة هؤلاء الوزراء في اللوائح والعقود والاتفاقيات والمناقصات تمنحهم قدرة عالية على ممارسة رقابة صارمة وفعالة، وتمكنهم من كشف أي قصور أو خلل إداري داخل الحكومة.

فهم آليات العمل الحكومي

واختتم شيحة تصريحاته بالتأكيد على أن فهم آليات العمل الحكومي من الداخل يمنح الوزراء السابقين ميزة نسبية في الرقابة البرلمانية، شرط أن يكون الالتزام بالدور الجديد للبرلمان كصوت للشعب وسلطة رقابية على الحكومة هو الأولوية.

الرقابة البرلمانية أداء الحكومة الحكومة مجلس النواب البرلمان المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

منتخب مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

فتاة قنا

ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

المؤلف الموسيقي محمد نواره

محمد نواره لصدى البلد: فيلم «ده صوت إيه ده» تجربة موسيقية مختلفة

أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد و صناع الفيلم من كواليس تصوير فيلم «ده صوت إيه ده»

أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد من كواليس فيلم «ده صوت إيه ده»

الفنان ضياء المرغني

بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية

بالصور

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

عرض 62 سيارة لـ 11 علامة من ستيلانس في معرض بروكسل للسيارات

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

بإطلالة ملفتة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد