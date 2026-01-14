التوك شو| انخفاض العملات وارتفاع الذهب..مجلس النواب يرفع الجلسة العامة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14 يناير 2026| فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 يناير 2026



العظمى

القاهرة 18

الإسكندرية 18

شرم الشيخ 21

مطروح 17

أسوان 21

استمرار انقطاع الإنترنت في إيران لليوم السابع



أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” نقلاً عن خدمة “نت بلوكس” (المنظمة الدولية لمراقبة اتصال الإنترنت)، بأن خدمة الإنترنت في إيران لا تزال مقطوعة تقريبًا لليوم السابع على التوالي، مع استمرار الانخفاض الحاد في مستويات الاتصال بالشبكة الوطنية والعالمية.

نسبة الاتصال في البلاد

وأشارت بيانات نت بلوكس إلى أن نسبة الاتصال في البلاد وصلت إلى أقل من 1% من المعدل الطبيعي، ما يعني أن معظم المستخدمين داخل إيران لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت أو التواصل الرقمي بشكل فعّال.

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء



يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.17 جنيه

سعر الشراء: 47.07 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.04 جنيه

سعر الشراء: 54.92 جنيه

الرئيس اللبناني يبحث التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش مع مسؤولين دوليين



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس اللبناني عقد اجتماعًا مع المسؤولين من فرنسا وأمريكا ومصر وقطر والسعودية، حيث تم مناقشة التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة.

مصر تواصل دعم الشعب الفلسطيني رغم الظروف الجوية القاسية عند معبر رفح



قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إن الأوضاع الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة، من منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، لم تعق الجهود المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح قاسم خلال رسالة على الهواء، أن مدينة رفح المصرية تشهد ظروفاً مناخية مشابهة لما يحدث داخل القطاع، إلا أن هذه التحديات لم تمنع استمرار عمليات الإمداد الإغاثي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت وداعم لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه



أفادت قناة إكسترا نيوز بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، وذلك بحضور وزير الخارجية واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

تفاصيل اللقاء

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية البناء على الزخم الذي شهدته العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار الرئيس السيسي إلى تقدير مصر لحرص الرئيس الأمريكي على إنهاء الحرب في السودان، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق.

وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية



أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أكد لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، رفض مصر التام لأي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية.

موقف مصر ثابت بشأن حماية سيادة ليبيا

وشدد الوزير على أن موقف مصر ثابت بشأن حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، داعيًا إلى احترام القانون الدولي والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في الدولة الشقيقة.

بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية



أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية أكد أهمية التوصل إلى حل شامل بين الأطراف الليبية، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف الوزير أن مصر ستواصل دعم كافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار الليبي-الليبي والوصول إلى تسوية توافقية تحافظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية.

هبوط طائرة نتنياهو في جزيرة كريت اليونانية



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بهبوط طائرة نتنياهو في جزيرة كريت اليونانية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الطائرة التي يستخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد غادرت أحد مطارات الأراضي المحتلة، متجهةً إلى وجهة غير معلنة.

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لأجل غير محدد



أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة إلى أجل غير محدد، على أن يُخطر الأعضاء بموعد الانعقاد القادم بعد استكمال إجراءات تشكيل اللجان وفقاُ لما نقلته إكسترا نيوز.

تشكيل هيئات مكاتب اللجان

أقر المجلس تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 بواقع 100 منصب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث تضم كل لجنة رئيسًا ووكيلين وأمين سر.