مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لأجل غير محدد

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة إلى أجل غير محدد، على أن يُخطر الأعضاء بموعد الانعقاد القادم بعد استكمال إجراءات تشكيل اللجان وفقاُ لما نقلته إكسترا نيوز.

تشكيل هيئات مكاتب اللجان

أقر المجلس تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 بواقع 100 منصب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث تضم كل لجنة رئيسًا ووكيلين وأمين سر.

سير الجلسات العامة الثلاث

الجلسة الأولى: إعلان قوائم تشكيل اللجان وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً.

الجلسة الثانية: إعلان القوائم النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات، ودعوة اللجان لانتخاب مكاتبها مع تحديد الضوابط المنظمة.

الجلسة الثالثة: إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

خلفية دستورية ولائحية

بدأ دور الانعقاد الأول بأداء الأعضاء اليمين الدستورية، وانتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس، والمهندس عصام الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلاً للمجلس.

وتنص اللائحة الداخلية على تنظيم عضوية اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها بما يضمن كفاءة العمل والتخصصات المناسبة لكل لجنة.