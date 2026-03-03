قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضرب بالأحذية جوه الجامع | قرار عاجل بشأن مشاجرة سيدات في مسجد بالبحيرة
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيئة الكتاب تصدر «اتجاهات البحث الأسلوبي» لـ شكري محمد عياد

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن مشروع إصدار الأعمال الكاملة، كتاب «اتجاهات البحث الأسلوبي» اختيارًا وترجمةً وإضافةً للدكتور شكري محمد عياد، في خطوة تستهدف إعادة طرح منجزه النقدي بوصفه أحد أبرز الأصوات التي سعت إلى وصل النقد العربي بحركة الفكر العالمي.

ويأتي هذا الإصدار في سياق مشروع فكري تبناه عياد منذ سنوات، يقوم على إعادة الاعتبار للدقة العلمية والصرامة المنهجية في دراسة النصوص الأدبية، والتصدي لما وصفه بحالة الخلط والدجل التي قد تصيب الخطاب النقدي حين يبتعد عن الأمانة والجد.

ويؤكد عياد في مقدمة الكتاب أن الغاية ليست مجرد التعريف بعلم الأسلوب، بل الإسهام في تأسيس وعي نقدي قادر على قراءة التراث العربي في ضوء معطيات العصر، بما يتيح تجديده دون الوقوع في أسر التقليد أو الجمود.

ويُعد هذا الكتاب امتدادًا لجهد سابق قدمه المؤلف في كتابه «مدخل إلى علم الأسلوب»، الذي حاول من خلاله فتح نافذة على حقل دراسي عرفته أوروبا منذ عقود، مع بيان مواطن التلاقي والافتراق بين هذا العلم الحديث والبلاغة العربية القديمة.

ويرى عياد أن إعادة تفسير الماضي وفق حاجات الحاضر وتطلعات المستقبل من شأنها أن تحول التراث إلى طاقة دافعة نحو نهضة حقيقية، لا مجرد مادة للتقديس أو التكرار.

ويقع «اتجاهات البحث الأسلوبي» في إطار خطة متكاملة تتألف من أربعة أجزاء. خُصص الجزء الأول – وهو الصادر حاليًا – لعرض نظرية الأسلوب في صوغها المختلفة، بينما يتناول الجزء الثاني الاستعمال الفني للأشكال اللغوية، بما يشمل صيغ المفردات وأنواع التراكيب ووظائفها الدلالية، أما الجزء الثالث فيقصر اهتمامه على الصور والرموز بوصفها مكونات العالم الدلالي للعمل الأدبي، في حين يختتم المشروع بجزء رابع يبحث في الخصائص اللغوية للأشكال الأدبية، مثل الأسلوب الشعري والنثري، ولغة القصة والمسرحية، والسمات التي تميز مذهبًا أدبيًا عن آخر، مع نية لإلحاق معجم بالمصطلحات في نهاية السلسلة.

ويضم الكتاب مجموعة من أهم الدراسات الأسلوبية المترجمة عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مع الحرص على تنوع المدارس والمناهج، إلى جانب أبحاث يضيفها المؤلف من عنده، في محاولة لإيجاد حوار حقيقي بين المنجز النقدي الغربي والجهد العربي المعاصر، وقد راعى المترجم أعلى درجات الدقة والوضوح، خاصة أن الدراسات الأسلوبية تعتمد على أمثلة لغوية دقيقة قد يصعب نقلها بين اللغات، فاستعان بإيراد النصوص الأصلية أحيانًا، أو بإضافة شروح توضيحية في الهوامش، بما يضمن وصول الفكرة إلى القارئ العربي غير المتخصص.

ويؤكد عياد أن الهدف من هذا العمل هو تحطيم الحاجز بين القارئ العربي وحركة الفكر العالمي، وإزالة الضباب الذي قد يحيط بما يصل من ثقافات أخرى، بما يعزز رؤية نقدية واعية تقوم على الفحص والتدقيق، وتستعيد للغة والأدب مكانتهما في زمن تتسارع فيه العلوم الدقيقة والتطبيقية.

ويُنتظر أن يسهم هذا الإصدار في إثراء المكتبة النقدية العربية، وفتح آفاق جديدة أمام الدارسين والباحثين في مجال الدراسات الأسلوبية، تأكيدًا لدور الهيئة في دعم المشاريع الفكرية الجادة وإحياء التراث النقدي العربي في صياغات معاصرة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب «اتجاهات البحث الأسلوبي» للدكتور شكري محمد عياد مشروع فكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك في الصدارة .. جدول ترتيب الدوري المصري

رفيق صايفي

رفيق صايفي: سأعمل بكل قوة لإعادة الجزائر إلى أولمبياد 2028

زيزو

مش شايفه أصلا .. تعليق هشام نصر على أداء زيزو مع الأهلي

بالصور

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات
أرخص سيارات
أرخص سيارات

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد