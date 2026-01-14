مجلس النواب يعقد الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي| مباشر

يعقد مجلس النواب، اليوم، الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك لتشكيل اللجان النوعية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

تفاصيل الجلسة

ومن المقرر أن يواصل المجلس استكمال جلساته اليوم من خلال ثلاث جلسات؛ حيث تعقد الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، يتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً.

وتعقد الجلسة الثانية في الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، وذلك بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

أما الجلسة الثالثة، فتنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويتم خلالها إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب.