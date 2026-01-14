للمرة الثانية .. المستشار احمد مناع اميناً عاما لمجلس النواب

شهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على تجديد ندب المستشار أحمد مناع أمينا عاما للمجلس خلال الفصل التشريعي الثالث.

و أكد المستشار هشام بدوي، قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا للرغبات التي أبداها الأعضاء للانضمام لعضوية هذه اللجان.

و أعلن فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان، ويكون لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عرض المستشار هشام بدوي، القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظره ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات أو اعتراضات.

و تشهد الجلسة العامة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.