مصطفى بكري: التغيير والتجديد في هيئة مكتب مجلس النواب أمر مهم وضروري

قال النائب مصطفى بكري، إن التغيير والتجديد في هيئة مكتب مجلس النواب أمر مهم وضروري، مشيرًا إلى وجود حالة من السعادة الكبيرة داخل المجلس بالتشكيل الجديد لهيئة المكتب، معتبرًا أن ذلك يعكس حالة من الارتياح العام بين النواب.



وأوضح "بكري" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، أنه كتب تغريدة موجهة إلى المستشار هشام بدوي، دون أن يعلن أو يجزم بتوليه رئاسة المجلس.



ولفت إلى أن التشكيل الجديد شهد مفاجآت، خاصة في أسماء وكيلي البرلمان، موضحًا أنه كان يتوقع حدوث تغيير في مقعد المستشار أحمد سعد الدين، مؤكدًا أن النواب تم إخطارهم بأسماء الوكيلين الجديدين قبل بدء الجلسة بوقت قصير.



وفي سياق متصل، أعلن بكري عزمه التقدم بعدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، وعلى رأسها ما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا وجود مشكلات في تصنيف بعض المناطق.



وأكد أن دوره كنائب يفرض عليه دعم الدولة الوطنية المصرية، خاصة في ظل التحديات المحيطة بالبلاد، مشيرًا إلى أنه تعرض لهجوم وتجاوزات من بعض الأطراف، ما دفعه للجوء إلى القضاء، حيث أقام نحو 15 قضية ضد من تطاولوا عليه، لافتًا إلى أن بعض الأسماء التي سيتخذ بشأنها إجراءات ستكون مفاجأة.

وأشاد النائب بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه أنقذ مصر من حرب أهلية، وقدم مصلحة الوطن على نفسه وأسرته، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فاصلًا واضحًا بين ما قبل وما بعد، وأن مجلس النواب الحالي يحظى برضا شعبي، ويضم كوادر قادرة على خدمة مصر، مع انحياز دائم لمصالح المواطنين.