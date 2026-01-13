قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 إجراءات استفزازية لـ منتخب السنغال قبل مواجهة مصر بأمم أفريقيا
التضامن : لدينا 460 دارا بها 8600 طفل .. ولا نحتاج رعايات أيتام جديدة
الصحة العالمية: زيادة الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر والكحول يحد من الاستهلاك الضار
فرنسا تسجل وفيات تفوق المواليد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
حمادة الشربيني: أجواء معسكر المنتخب في المغرب مليئة بالحماس والعزيمة
ربيع : حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
أحمد موسى : محمد مرسى جنّدته أمريكا .. ولا يقل خطورة عن سيد قطب
ارتفاع الأمواج 3 أمتار | نوة الفيضة الكبرى فى الإسكندرية تضرب السواحل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
بعد إصابة لقاء سويدان .. جمال شعبان يوجه تحذيرا لتجنب الإصابة بالعصب السابع
شبح الإيقاف يطارد 7 لاعبين من السنغال قبل مواجهة مصر في نصف النهائي
5 درجات .. تحذير عاجل لـ الأرصاد : خدوا بالكم من اليومين دول بالذات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: التغيير والتجديد في هيئة مكتب مجلس النواب أمر مهم وضروري

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
محمود محسن

قال النائب مصطفى بكري، إن التغيير والتجديد في هيئة مكتب مجلس النواب أمر مهم وضروري، مشيرًا إلى وجود حالة من السعادة الكبيرة داخل المجلس بالتشكيل الجديد لهيئة المكتب، معتبرًا أن ذلك يعكس حالة من الارتياح العام بين النواب.


وأوضح "بكري" خلال حواره  ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، أنه كتب تغريدة موجهة إلى المستشار هشام بدوي، دون أن يعلن أو يجزم بتوليه رئاسة المجلس.


ولفت إلى أن التشكيل الجديد شهد مفاجآت، خاصة في أسماء وكيلي البرلمان، موضحًا أنه كان يتوقع حدوث تغيير في مقعد المستشار أحمد سعد الدين، مؤكدًا أن النواب تم إخطارهم بأسماء الوكيلين الجديدين قبل بدء الجلسة بوقت قصير.


وفي سياق متصل، أعلن بكري عزمه التقدم بعدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، وعلى رأسها ما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا وجود مشكلات في تصنيف بعض المناطق. 


وأكد أن دوره كنائب يفرض عليه دعم الدولة الوطنية المصرية، خاصة في ظل التحديات المحيطة بالبلاد، مشيرًا إلى أنه تعرض لهجوم وتجاوزات من بعض الأطراف، ما دفعه للجوء إلى القضاء، حيث أقام نحو 15 قضية ضد من تطاولوا عليه، لافتًا إلى أن بعض الأسماء التي سيتخذ بشأنها إجراءات ستكون مفاجأة.
وأشاد النائب بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه أنقذ مصر من حرب أهلية، وقدم مصلحة الوطن على نفسه وأسرته، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فاصلًا واضحًا بين ما قبل وما بعد، وأن مجلس النواب الحالي يحظى برضا شعبي، ويضم كوادر قادرة على خدمة مصر، مع انحياز دائم لمصالح المواطنين.

مصطفى بكري هيئة المكتب الارتياح النواب المستشار هشام بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

القمامة

إغلاق 58 مقلبا عشوائيا .. التنمية المحلية: رفع 7.4 مليون طن مخلفات في 9 سنوات

منتخب مصر

إبراهيم هلهول: صعود منتخب مصر للمربع الذهبي إنجاز كبير وفرحة لكل المصريين

محمود محيي الدين

محمود محيي الدين: مصر تتمتع بتنوع اقتصادي وبنية أساسية جيدة

بالصور

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

المزيد