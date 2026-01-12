مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية

كشف النائب مصطفى بكري، عن أسماء عدد من اللجان النوعية في البرلمان التي تم الاستقرار عليها، قائلًا: إن اللجنة التشريعية تُعد من أهم لجان البرلمان، وستكون مصدر إمداد للمجلس بالمعلومات القانونية والتشريعية، لأنها من اللجان الأساسية التي تناقش القوانين قبل عرضها، ولهذا تقرر إرجاء اختيار من يرأسها حتى يوم الأربعاء لمزيد من النقاشات.

السيد القصير للرزاعة وسامح شكري للخارجية والفريق عباس حلمي للدفاع والامن القومي

وأوضح مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أنه تم الاستقرار على رئاسة عدد من اللجان، حيث آلت لجنة الزراعة إلى السيد القصير وزير الزراعة الأسبق، بينما سيتولى لجنة الدفاع والأمن القومي الفريق محمد عباس حلمي، في حين حُسمت لجنة الشؤون الخارجية لوزير الخارجية الأسبق سامح شكري.

ولفت مصطفى بكري، إلى أن هناك عددًا من اللجان تم إرجاء حسمها إلى يوم الأربعاء، بالتزامن مع اللجنة التشريعية، لإتاحة مزيد من النقاشات والاستقرار على رؤسائها، ومن بينها لجان الصناعة، والنقل، والإسكان، والمواصلات، والخطة والموازنة، التي تُعد من أهم اللجان المعنية بالموازنة العامة، بالإضافة إلى اللجنة التشريعية ولجنة الصناعة.

واختتم قائلًا: «تم تأجيل حسم هذه اللجان إلى الأربعاء، لإتاحة مزيد من الدراسة والنقاشات، تمهيدًا للاستقرار على رؤساء اللجان».

