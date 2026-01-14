قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود
التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
إيران.. تشييع جثمان 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

انطلقت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث يعقد المجلس ثلاث جلسات اليوم الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووفقا لجدول أعمال هذه الجلسات من جهة، وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب من جهة أخرى، من المنتظر أن ينظر المجلس الأمور الآتية:
الجلسة الأولى: 
- إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا للرغبات التي أبداها الأعضاء للانضمام لعضوية هذه اللجان.
- يعلن رئيس المجلس فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان، ويكون لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.
- يعرض رئيس المجلس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظره ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات أو اعتراضات.

الجلسة الثانية: 
   -  يعرض رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء.
- يعرض رئيس المجلس قواعد انتخاب أعضاء هيئات مكاتب اللجان للتصويت عليها.
- يدعو رئيس المجلس اللجان النوعية للاجتماع فور انتهاء الجلسة لانتخاب هيئات مكاتبها.

الجلسة الثالثة:
- يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

هذا، وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد صرح بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت القواعد والإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، ومن أهمها:

أولا: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ثانيا: لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ثالثا: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

رابعا: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

خامسا:لا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أى عضو بمكتبها أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

سادسا: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

سابعا: يعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ثامنا: تنتخب كل لجنة نوعية، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

تاسعا: تقدم طلبات الترشح خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى. وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

الجلسة الإجرائية دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الثالث مجلس النواب المستشار محمود فوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

وفد شركات السياحة

لنجاح الموسم.. شركات السياحة تستعد مبكرا للحج

الدكتور عبدالرحيم ريحان

الدفاع عن الحضارة تضع مطالب العاملين أمام وزير السياحة فى عيد الآثاريين

وزير التعليم العالي

وزارة التعليم العالي تنظم المعرض الأول لأفرع الجامعات الأجنبية لتعزيز الإبداع والابتكار

بالصور

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد