باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
وكيل «بنتايج»: اللاعب أصبح حرًا.. ومن المُحتمل استمراره في الدوري المصري
وزارة الحرب على أهبة الاستعداد .. «البنتاجون»: ندعّم أي قرار يتخذه الرئيس ترامب
«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي
طارق مصطفى يحسم الجدل حول حقيقة تدريبه للزمالك
«خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. واشنطن: نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المُحتجزين في فنزويلا
«لو حد غرضه يضرني ربنا يهديه».. إسلام إبراهيم يوجّه رسالة قوية للمتطفلين
له فضل على كذا لاعب| إعلامي يُشيد بحسام حسن: ليس مدرب سوشيال ميديا
كوستاريكا تعلن كشف مؤامرة لاغتيــ.ـال رئيسها قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية
علي شعث رئيسًا للجنة الفلسطينية لإدارة غزة
تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة
أخبار أسوان: تهنئة لمجلس النواب.. وجهود للعيد القومى للمحافظة.. وتكريم لفريق مكتبة مصر العامة..وفتح نقاط للعبور بالسيل

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها ..

 محافظ أسوان يتفقد نقاط العبور المؤقتة بمزلقان السيل القديم

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد نقاط العبور المؤقته على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل القديم ، والتى وجه المحافظ بإعادة إفتتاحها تلبية لمطالب ومناشدات الأهالى للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم من أى مخاطر مستقبلية .

محافظ أسوان: المرحلة المقبلة تحتاج لتكاتف الجميع ودعم مجلس النواب لتحقيق أهداف الدولة

تقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بخالص التهانى إلى المستشار هشام بدوى عقب انتخابه رئيساً لمجلس النواب فى افتتاح أعمال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثالث للمجلس ، كما هنأ المحافظ الدكتور عاصم الجزار ، والدكتور محمد الوحش لإختيارهما وكيلين للمجلس ، متوجهاً لهم بأصدق التمنيات بالتوفيق والسداد ، وتقديم إسهام بارز فى دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة إستناداً إلى خبراتهم ومسيرتهم المضيئة .

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأن إحتفالات المحافظة بعيدها القومى يشهد التركيز على إفتتاح المشروعات الجديدة بمختلف قطاعات العمل العام ، والتى يعتبر من أبرزها مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق السادات ، والذى يعتبر من أهم الإنجازات ويمثل هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى أسوان ، ولضيوفهم من الأفواج السياحية الزائرة.


 

محافظ أسوان: اقتصار احتفالات العيد القومي على تقليد رمزي ترشيدا للإنفاق

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن المحافظة حرصت هذا العام على اقتصار احتفالات العيد القومى لأسوان، والمتزامن مع الذكرى الـ 55 لافتتاح مشروع السد العالى أحد أعظم مشروعات القرن العشرين، على تقليد رمزى بسيط يعكس عظمة الحدث وقيمته التاريخية، حيث تم الاكتفاء بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة ، يعقبه وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للمحافظة فى مشهد يحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة .

محافظ أسوان: إجراء حركة تغييرات موسعة فى القيادات المحلية لنواب وسكرتيري المراكز والمدن ورؤساء الأحياء خلال أيام لضخ دماء جديدة
 

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن قرب إجراء حركة تغييرات موسعة فى القيادات المحلية لنواب وسكرتيرى المراكز والمدن ورؤساء الأحياء وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة فى إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإدارى ورفع كفاءة منظومة العمل التنفيذى


فى لقائه مع مسئولى التأمين الصحى الشامل.. محافظ أسوان: صحة المواطن أولوية قصوى

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالدكتورة رحاب على مدير فرع هيئة التأمين الشامل بالأقصر ، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير فرع هيئة التأمين الشامل بأسوان .


محافظ أسوان يكرم فريق عمل مكتبة مصر العامة

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بخالص التهانى القلبية لفريق العمل بمكتبة مصر العامة الحالى بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى ، والسابق بقيادة إيمان خفاجى من خلال إهداء المحافظ لشهادات تقدير ودروع لهم تقديراً لما تم بذله من جهود متميزة خلال هذه الفترة بما إنعكس بالإيجاب فى حصد العديد من الجوائز ، ومن أبرزها فوز المكتبة بالمركز الأول لعامين على التوالى فى ملتقى الأقصر للفنون والإبداع.


 

