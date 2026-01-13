محافظ أسوان يكرم فريق عمل مكتبة مصر العامة

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بخالص التهانى القلبية لفريق العمل بمكتبة مصر العامة الحالى بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى ، والسابق بقيادة إيمان خفاجى من خلال إهداء المحافظ لشهادات تقدير ودروع لهم تقديراً لما تم بذله من جهود متميزة خلال هذه الفترة بما إنعكس بالإيجاب فى حصد العديد من الجوائز ، ومن أبرزها فوز المكتبة بالمركز الأول لعامين على التوالى فى ملتقى الأقصر للفنون والإبداع.

وأثناء التكريم الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية الدور التنويرى والثقافى الذى تقوم به مكتبة مصر العامة ، والتى أصبحت مركزاً رائداً لنشر الثقافة والمعرفة ، ومقصداً هاماً للأسر والأطفال والشباب بفضل ما تقدمه من مبادرات رائدة تساهم فى دعم العملية التعليمية ، وصقل المواهب ، وتنمية مهارات التفكير والإبداع .

مكتبة مصر العامة

ولفت المحافظ إلى تقديم كامل الدعم من المحافظة للمكتبة ليؤدى أحدث وأكبر صرح ومنارة معرفية وعلمية وثقافية رسالته التنويرية الهادفة لزيادة الوعى وإعلاء روح الإنتماء والولاء للجيل الحالى والأجيال القادمة .

تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " للتنمية البشرية بما يساهم فى أن تكون المكتبة جاذبة للأسر الأسوانية ، وأيضاً مزاراً للأفواج السياحية ، وليصبح نموذج حضارى للإبداع والإبتكار بأفكاره متميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة .