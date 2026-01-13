قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
محافظات

محافظ أسوان: المرحلة المقبلة تحتاج لتكاتف الجميع ودعم مجلس النواب لتحقيق أهداف الدولة

المستشار هشام بدوى
المستشار هشام بدوى
محمد عبد الفتاح

تقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بخالص التهانى إلى المستشار هشام بدوى عقب انتخابه رئيساً لمجلس النواب فى افتتاح أعمال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثالث للمجلس ، كما هنأ المحافظ الدكتور عاصم الجزار ، والدكتور محمد الوحش لإختيارهما وكيلين للمجلس ، متوجهاً لهم بأصدق التمنيات بالتوفيق والسداد ، وتقديم إسهام بارز فى دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة إستناداً إلى خبراتهم ومسيرتهم المضيئة .

وفى نفس السياق قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة لنواب المحافظة الفائزين بعضوية مجلس النواب .

متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم التشريعية والرقابية ، والقيام بدورهم الوطني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وهو الذى يتوازى بالتعاون البناء والمثمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أجل إستكمال مسيرة العمل والبناء للمحافظة .

مجلس النواب

وأكد محافظ أسوان على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ، مشيرًا إلى أن أبناء المحافظة يتمتعون بوعي وطني كبير، وأن الجميع شركاء في بناء الوطن ورفعته ، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتنمية .

فيما أشاد المحافظ بالجهود التي بذلها نواب المحافظة السابقون خلال فترة عملهم البرلمانية، مثمنًا ما قدموه من عطاء وجهد مخلص لخدمة مواطنى أسوان ، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم القادمة .

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

الأطفال

التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال.. طبيب يوضح طرق الوقاية

تنظيف الكنب

عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

التدخين

تحذير .. 17 نوع سرطان يصيبك بسبب التدخين

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

