محافظ أسوان: المرحلة المقبلة تحتاج لتكاتف الجميع ودعم مجلس النواب لتحقيق أهداف الدولة

تقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بخالص التهانى إلى المستشار هشام بدوى عقب انتخابه رئيساً لمجلس النواب فى افتتاح أعمال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثالث للمجلس ، كما هنأ المحافظ الدكتور عاصم الجزار ، والدكتور محمد الوحش لإختيارهما وكيلين للمجلس ، متوجهاً لهم بأصدق التمنيات بالتوفيق والسداد ، وتقديم إسهام بارز فى دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة إستناداً إلى خبراتهم ومسيرتهم المضيئة .

وفى نفس السياق قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة لنواب المحافظة الفائزين بعضوية مجلس النواب .

متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم التشريعية والرقابية ، والقيام بدورهم الوطني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وهو الذى يتوازى بالتعاون البناء والمثمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أجل إستكمال مسيرة العمل والبناء للمحافظة .

مجلس النواب

وأكد محافظ أسوان على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ، مشيرًا إلى أن أبناء المحافظة يتمتعون بوعي وطني كبير، وأن الجميع شركاء في بناء الوطن ورفعته ، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتنمية .

فيما أشاد المحافظ بالجهود التي بذلها نواب المحافظة السابقون خلال فترة عملهم البرلمانية، مثمنًا ما قدموه من عطاء وجهد مخلص لخدمة مواطنى أسوان ، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم القادمة .