الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب
محافظات

أخبار أسوان: مشروعات تنموية وخدمية.. وضع حجرأساس لكوبرى مشاة

مشروعات أسوان
مشروعات أسوان
محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى ، عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، والتى تشهد مشروعات تنموية وخدمية متنوعة خلال المرحلة الحالية .

فوسط أجواء من الفرحة والترحيب الشعبى ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى كيما للمشاة بمزلقان كيما بـ 4 مصاعد كهربائية وبشكل متناسق مع الهوية البصرية للمحافظة وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 11 مليون جنيه ، ومن المقرر نهوه خلال 8 شهور ، وذلك فى خطوة هامة تم فيها مراعاة أعلى معايير السلامة والأمان.

جاء ذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والمهندس سامح طلعت العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما ، والدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع جنوب الوادى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، ومسئولى هيئة السكك الحديدية ، إلى جانب القيادات التنفيذية والدينية والأكاديمية والمجتمعية ، وأهالى حى شرق بمناطق كيما والسيل .

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إنشاء كوبرى المشاة بمزلقان كيما يعتبر إستجابة واضحة لمطلب شعبى ، وخطوة حاسمة نحو الحد من الحوادث المتكررة على خطوط السكك الحديدية .

جهود تنموية وخدمية

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل نموذجاً عملياً لإهتمام الدولة بسلامة المواطن ، وتحقيق السيولة المرورية ، وأن تحمل شركة كيما للتكلفة الكاملة للمشروع يعتبر بمثابة نموذج مشرف يعكس الدور الوطنى والإنسانى الرائد للشركة ، ويجسد مفهوم المشاركة المجتمعية الحقيقية التى تحرص الدولة على دعمها وترسيخها .

مقدماً الشكر لمجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس سامح طلعت على جهودهم المخلصة لخدمة المجتمع المحلى ، والتأكيد على أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بتكاتف مؤسسات الدولة مع القطاع الصناعى فى تحمل مسؤولياته تجاه المواطني.

وأعرب محافظ أسوان عن تقديره للدور الداعم الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بصفتها الإستشارى العام للمشروع بالتعاون مع جامعة أسوان ، وأن هذه المشاركة تعكس الثقة الكبيرة فى خبراتهم العلمية والفنية للإسهام الفعال فى المشروعات القومية والخدمية التى تشهدها المحافظة  .

ولفت المحافظ إلى أن تنفيذ المشروع يأتى فى إطار النهج الذى تسير عليه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يضع سلامة المواطن فى مقدمة الأولويات ، ويعمل على توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى من خلال تطوير البنية التحتية والإرتقاء بمستوى الخدمات.

وفى السياق ذاته أشار إسماعيل كمال إلى التنسيق مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لإنشاء كوبرى مشاة آخر أمام منطقة السيل ، لتكتمل بذلك منظومة متكاملة من الحلول المرورية والإنسانية ، على أن يتم تنفيذ الكبارى وفق أعلى المواصفات الفنية وبما يتوافق مع الهوية البصرية لمحافظة أسوان .

وأكد على أن هذه المشروعات ستسهم فى خدمة أهالي مناطق كيما ، وعزب كيما ، والسيل الجديد ، والسيل الريفى ، والشيخ هارون ، وتحقيق الربط الآمن بين شرق وغرب السكة الحديد بما يحافظ على أرواح وسلامة المواطنين ، خاصة الأطفال وكبار السن ، وفى نهاية الفعاليات تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس شركة كيما تقديراً للتعاون المتبادل بين الجانبين .

