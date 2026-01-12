وضع حجر أساس كوبرى المشاة بكيما أسوان.. المحافظ: مشروع حيوى لتعزيز معايير الأمان والحفاظ على أرواح المواطنين.. شاهد

وسط أجواء من الفرحة والترحيب الشعبى ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى كيما للمشاة بمزلقان كيما بـ 4 مصاعد كهربائية وبشكل متناسق مع الهوية البصرية للمحافظة وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 11 مليون جنيه ، ومن المقرر نهوه خلال 8 شهور ، وذلك فى خطوة هامة تم فيها مراعاة أعلى معايير السلامة والأمان .

جاء ذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والمهندس سامح طلعت العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما ، والدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع جنوب الوادى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، ومسئولى هيئة السكك الحديدية ، إلى جانب القيادات التنفيذية والدينية والأكاديمية والمجتمعية ، وأهالى حى شرق بمناطق كيما والسيل .

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إنشاء كوبرى المشاة بمزلقان كيما يعتبر إستجابة واضحة لمطلب شعبى ، وخطوة حاسمة نحو الحد من الحوادث المتكررة على خطوط السكك الحديدية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل نموذجاً عملياً لإهتمام الدولة بسلامة المواطن ، وتحقيق السيولة المرورية ، وأن تحمل شركة كيما للتكلفة الكاملة للمشروع يعتبر بمثابة نموذج مشرف يعكس الدور الوطنى والإنسانى الرائد للشركة ، ويجسد مفهوم المشاركة المجتمعية الحقيقية التى تحرص الدولة على دعمها وترسيخها .

حجر الأساس

مقدماً الشكر لمجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس سامح طلعت على جهودهم المخلصة لخدمة المجتمع المحلى ، والتأكيد على أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بتكاتف مؤسسات الدولة مع القطاع الصناعى فى تحمل مسؤولياته تجاه المواطني .

وأعرب محافظ أسوان عن تقديره للدور الداعم الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بصفتها الإستشارى العام للمشروع بالتعاون مع جامعة أسوان ، وأن هذه المشاركة تعكس الثقة الكبيرة فى خبراتهم العلمية والفنية للإسهام الفعال فى المشروعات القومية والخدمية التى تشهدها المحافظة .

ولفت بأن تنفيذ المشروع يأتى فى إطار النهج الذى تسير عليه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يضع سلامة المواطن فى مقدمة الأولويات ، ويعمل على توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى من خلال تطوير البنية التحتية والإرتقاء بمستوى الخدمات .

وفى السياق ذاته أشار إسماعيل كمال إلى التنسيق مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لإنشاء كوبرى مشاة آخر أمام منطقة السيل ، لتكتمل بذلك منظومة متكاملة من الحلول المرورية والإنسانية ، على أن يتم تنفيذ الكبارى وفق أعلى المواصفات الفنية وبما يتوافق مع الهوية البصرية لمحافظة أسوان .

وأكد على أن هذه المشروعات ستسهم فى خدمة أهالي مناطق كيما ، وعزب كيما ، والسيل الجديد ، والسيل الريفى ، والشيخ هارون ، وتحقيق الربط الآمن بين شرق وغرب السكة الحديد بما يحافظ على أرواح وسلامة المواطنين ، خاصة الأطفال وكبار السن ، وفى نهاية الفعاليات تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس شركة كيما تقديراً للتعاون المتبادل بين الجانبين .