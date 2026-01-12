قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يشهد احتفالية الأورمان والبنك الأهلي بقرية بنبان بدراو.. صور

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الحفل الذى نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى بقرية بنبان التابعة لمركز دراو ، وذلك بحضور محمد الأتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى ، وأحمد الجندى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان ، واللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية ، إلى جانب قيادات العمل التنفيذى والمجتمع المدنى من شركاء النجاح ، وأهالى القرية. 

وتضمنت فعاليات الإحتفالية تسليم المحافظ ومرافقيه لـ 20 منزل عقب الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والتأهيل الكامل لهمو، ودعمها بالأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية ، بالإضافة إلى تسليم 21 رأس ماشية عشار لدعم صغار المزارعين ، و10 مشروعات تنموية صغيرة تستهدف تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص عمل مستدامة للأسر الأولى بالرعاية. 

وفى كلمته أكد محافظ أسوان على أن تنظيم هذه الإحتفالية يأتى ضمن سلسلة النجاحات والإنجازات المتواصلة التى تحققها مؤسسات المجتمع المدنى ، وفى مقدمتها جمعية الأورمان ، مشيداً بجهود فريق عمل الجمعية بأسوان الذى يعمل على مدار الساعة لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى فى مختلف المجالات بما يجعلها نموذجاً يحتذى به وشريكاً أساسياً وفاعلاً للجهود التنفيذية. 

جهود متنوعة 

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن ما تقوم به جمعية الأورمان يمثل إستكمالاً لدورها الرائد ، خاصة فى مبادرة إحلال وتجديد المنازل ودعمها بالأجهزة المنزلية ، إلى جانب تمكين المزارعين إقتصادياً من خلال توفير رؤوس الماشية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تساهم فى زيادة دخل الأسر ، وهو ما تحرص المحافظة على دعمه لرفع مستوى المعيشة وخفض معدلات البطالة .

وأوضح المحافظ بأن الخدمات المتنوعة التى تقدمها الجمعية تعكس الدور المجتمعى والتنموى الرائد لها على مدار سنوات طويلة ، وهو ما أسهم فى إحداث نقلة نوعية لمفهوم العمل الخيرى الجاد ، ليكون مكملاً للجهود الحكومية فى تحسين جودة الحياة اليومية للأسر الأكثر إحتياجاً عبر برامج مخططة ومدروسة تنفذ بكفاءة عالية. 

وفى ختام كلمته قدم محافظ أسوان الشكر والتقدير لمسئولى جمعية الأورمان ، وهو الذى تجسد فى روح التعاون والتكامل الذى يظهر جلياً بالتلاحم الوطنى فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد على تقدير المحافظة للدور الوطنى للبنك الأهلى  المصرى الذى يعتبرأحد أعمدة الإقتصاد الوطنى ، وجهوده التنموية المتنوعة والملموسة على أرض أسوان والتى تنعكس بالإيجاب على أبناء هذه المحافظة العريقة بمختلف قطاعات العمل العام ، وشهدت الفعاليات إهداء درع جمعية الأورمان لمحافظ أسوان لدعمه لجهود الجمعية ورعايته وإهتمامه بالبسطاء ، وكذا إهداء درع الجمعية للبنك الأهلى ، والقرآن الكريم ، والسلام الوطنى.

