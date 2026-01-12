صرف صحي | محافظ أسوان: حلول عاجلة للحد من معاناة أهالى الكرور

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بمرافقة اللجنة المشتركة من وزارة الإسكان ، وشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى وأجهزة المحافظة للمعاينة الميدانية لمسار خط الصرف الذى سيتم تركيبه بقطر 400 مللى، والممتد من محطة الكرور رقم ( 11) للصرف الصحى وحتى مطبق الشرطة العسكرية كمرحلة أولى.

ويأتى ذلك لتلافى حدوث الكسورات مرة أخرى بشكل متكرر وسيتم تنفيذه خلال مدة تصل إلى 3 شهور من بدء الأعمال بتهدئة وقوة أفضل ، على أن يعقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية والتى ستمتد إلى محطة رقم ( 13).

ويأتى ذلك فى خطوات إيجابية تعكس الجدية فى وضع الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة منذ سنوات.

وأكد المحافظ على أنه تم الإتفاق مع الشركة المنفذة لتغيير 4 محابس هواء للتهدئة على الخط لتقادم الموجودة حالياً ، كما تم التنسيق مع المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى لتركيب مطرقة مائية بطاقة أكبر لتساعد على الضخ الجيد للتهوية بمحطة الكرور رقم ( 11 ) وستبدأ الأعمال بالمحابس والمطرقة خلال الأسبوع القادم.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال بأن كل ذلك يأتى ضمت حزمة من الإجراءات العاجلة التى تم إتخاذها بطرق علمية ومدروسة ، ولتكون حلول ملموسة على أرض الواقع ، ومن بينها مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الكرور حيث تم تسخير كافة الإمكانيات بالتنسيق مع المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الوزير من خلال تخصيص أرض المشتل الجديدة لإنشاء محطة رقم ( 12 ) لرفع الصرف الصحى على مساحة تصل لنحو 2000 متر مسطح .

ولفت بأن هذه الخطوات السريعة التى يتم تنفيذها تعتبر بمثابة حل جذرى ونهائى لمشكلة الطفح والكسورات المتكررة بخط الطرد القديم ، وتم توفير الإعتمادات المالية بتكلفة تقديرية تصل لحوالى 200 مليون جنيه ، ويتم وضع برنامج زمنى مكثف لسرعة الإنتهاء من محطة المشتل ليساهم كل ذلك فى الحد من المعاناة التى يتعرض لها أهلنا بمنطقة الكرور.