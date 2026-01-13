قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
وزير الدفاع البريطاني يحلم باختطاف بوتين.. وروسيا: أوهام منحرفة
سلامتك تهمنا.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
دعاء البرد الشديد.. ردّد كلمات الصالحين لتحميك من الصقيع والعواصف
لو مش عايز شخصيتك تبان.. تعرف على كيفية تقديم شكاوى للنيابة الإدارية في سرية
رصد تحرك قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية بالولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟
التصعيد مستمر.. ترامب يفرض رسوما جديدة على أي دولة تتعامل مع إيران
وسط تصاعد الاحتجاجات.. الخارجية الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة إيران فورا
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان.. وضع حجر أساس كوبرى للمشاه وتسليم منازل ورؤوس ماشية وبروتوكولات جامعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 12/1/2026 أحداث متنوعة.

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الحفل الذى نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى بقرية بنبان التابعة لمركز دراو ، وذلك بحضور محمد الأتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى ، وأحمد الجندى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان ، واللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية ، إلى جانب قيادات العمل التنفيذى والمجتمع المدنى من شركاء النجاح ، وأهالى القرية. 


محافظ أسوان يشهد احتفالية الأورمان والبنك الأهلي بقرية بنبان بدراو.. صور

وسط أجواء من الفرحة والترحيب الشعبى ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى كيما للمشاة بمزلقان كيما بـ 4 مصاعد كهربائية وبشكل متناسق مع الهوية البصرية للمحافظة وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 11 مليون جنيه ، ومن المقرر نهوه خلال 8 شهور ، وذلك فى خطوة هامة تم فيها مراعاة أعلى معايير السلامة والأمان .


وضع حجر أساس كوبرى المشاة بكيما أسوان.. المحافظ: مشروع حيوى لتعزيز معايير الأمان والحفاظ على أرواح المواطنين.. شاهد

جهود متنوعة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بمرافقة اللجنة المشتركة من وزارة الإسكان ، وشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى وأجهزة المحافظة للمعاينة الميدانية لمسار خط الصرف الذى سيتم تركيبه بقطر 400 مللى، والممتد من محطة الكرور رقم ( 11) للصرف الصحى وحتى مطبق الشرطة العسكرية كمرحلة أولى.

ويأتى ذلك لتلافى حدوث الكسورات مرة أخرى بشكل متكرر وسيتم تنفيذه خلال مدة تصل إلى 3 شهور من بدء الأعمال بتهدئة وقوة أفضل ، على أن يعقب ذلك  تنفيذ المرحلة الثانية والتى ستمتد إلى محطة رقم ( 13).

صرف صحي | محافظ أسوان: حلول عاجلة للحد من معاناة أهالى الكرور

وقع المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان بروتوكول تعاون مع شركات السوق العقارى بهدف تأهيل الطلاب والخريجين وفتح آفاق توظيفية جديدة فى القطاع العقارى. 


بروتوكول تعاون بجامعة أسوان لتأهيل الطلاب والخريجين لفتح آفاق توظيفية بالقطاع العقارى

تابع مسئولى وزارة السياحة والآثار أعمال تطوير مناطق الخدمات بمعبدي كوم أمبو وإدفو بأسوان فى إطار خطة الوزارة لتطوير المواقع الأثرية الهامة بمصر وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، بما يليق بالقيمة التاريخية الفريدة للمعالم الأثرية.


السياحة تتابع أعمال تطوير مناطق الخدمات بمعبدي كوم أمبو وإدفو بأسوان

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

