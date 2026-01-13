أخبار أسوان.. وضع حجر أساس كوبرى للمشاه وتسليم منازل ورؤوس ماشية وبروتوكولات جامعية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 12/1/2026 أحداث متنوعة.

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الحفل الذى نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى بقرية بنبان التابعة لمركز دراو ، وذلك بحضور محمد الأتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى ، وأحمد الجندى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان ، واللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية ، إلى جانب قيادات العمل التنفيذى والمجتمع المدنى من شركاء النجاح ، وأهالى القرية.



وسط أجواء من الفرحة والترحيب الشعبى ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لإنشاء كوبرى كيما للمشاة بمزلقان كيما بـ 4 مصاعد كهربائية وبشكل متناسق مع الهوية البصرية للمحافظة وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 11 مليون جنيه ، ومن المقرر نهوه خلال 8 شهور ، وذلك فى خطوة هامة تم فيها مراعاة أعلى معايير السلامة والأمان .



جهود متنوعة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بمرافقة اللجنة المشتركة من وزارة الإسكان ، وشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى وأجهزة المحافظة للمعاينة الميدانية لمسار خط الصرف الذى سيتم تركيبه بقطر 400 مللى، والممتد من محطة الكرور رقم ( 11) للصرف الصحى وحتى مطبق الشرطة العسكرية كمرحلة أولى.

ويأتى ذلك لتلافى حدوث الكسورات مرة أخرى بشكل متكرر وسيتم تنفيذه خلال مدة تصل إلى 3 شهور من بدء الأعمال بتهدئة وقوة أفضل ، على أن يعقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية والتى ستمتد إلى محطة رقم ( 13).

وقع المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان بروتوكول تعاون مع شركات السوق العقارى بهدف تأهيل الطلاب والخريجين وفتح آفاق توظيفية جديدة فى القطاع العقارى.



تابع مسئولى وزارة السياحة والآثار أعمال تطوير مناطق الخدمات بمعبدي كوم أمبو وإدفو بأسوان فى إطار خطة الوزارة لتطوير المواقع الأثرية الهامة بمصر وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، بما يليق بالقيمة التاريخية الفريدة للمعالم الأثرية.



