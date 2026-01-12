بروتوكول تعاون بجامعة أسوان لتأهيل الطلاب والخريجين لفتح آفاق توظيفية بالقطاع العقارى

وقع المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان بروتوكول تعاون مع شركات السوق العقارى بهدف تأهيل الطلاب والخريجين وفتح آفاق توظيفية جديدة فى القطاع العقارى.

أكد الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تولى إهتمام بدور المركز فى إعداد الطلاب وفق متطلبات سوق العمل الحديثة ، وأن التعاون يأتى ضمن إستراتيجية الجامعة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة.

جهود جامعية

وأشار إلى أن المركز نفذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي ساعدت في صقل مهارات الخريجين وزيادة فرص التحاقهم بالوظائف المناسبة، وأن إستمرار الجامعة في عقد شراكات مع كبرى الشركات لدعم التنمية المحلية وتوظيف الشباب.

تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة أمل عبد الرحمن، المدير التنفيذي لوحدة مبادرة "كن مستعد" بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وتهدف الاتفاقية إلى توقيع عقود عمل مباشرة لعدد من خريجي المركز وجامعة أسوان، حيث تم بالفعل توقيع عقود عمل لستة خريجين في تخصصات مختلفة بشركة معمار العبد.