تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
السياحة تتابع أعمال تطوير مناطق الخدمات بمعبدي كوم أمبو وإدفو بأسوان

محمد عبد الفتاح

تابع مسئولى وزارة السياحة والآثار أعمال تطوير مناطق الخدمات بمعبدي كوم أمبو وإدفو بأسوان فى إطار خطة الوزارة لتطوير المواقع الأثرية الهامة بمصر وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، بما يليق بالقيمة التاريخية الفريدة للمعالم الأثرية.

وقال الأثرى فهمى الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان بأن تطوير معبد إدفو يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للزوار، بما يعكس المكانة التاريخية للمعبد.

وأضاف الأثرى فهمى الأمين على أن أعمال التطوير تتضمن توسيع صالة الاستقبال وفتح بوابات إضافية للبوابة الرئيسية لتقليل التكدس والتزاحم، وتسهيل دخول وخروج الزوار.

كما تشمل أعمال التطوير للمنطقة الخارجية للمعبد رصف أرضيات البارك، وإنشاء مظلات للزوار، واستكمال بناء منطقة البازارات والتي من المتوقع الانتهاء من أعمالها في 8 فبراير المقبل، بالإضافة إلى تهيئة أرضية الفناء المفتوح بإنشاء ممشى خشبي للوصول إلى قدس الأقداس مما يوفر تجربة فريدة ومريحة للزوار.

وفي الوقت نفسه يتم استكمال أعمال التطوير بمعبد كوم أمبو بهدف الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز تجربة الزوار، وذلك من خلال تمهيد الأرضيات الحجرية للممشى السياحي، ومراجعة الإضاءة لمسار الزيارة بتركيب كشافات لتحسين مستوى الإضاءة، وتجميل الأسوار للممرات الخارجية.

وشارك في متابعة المشروعات الدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، والمهندس مؤمن عثمان، رئيس قطاع الترميم والمشروعات، والمهندس خالد حفظي، مدير عام الإدارة المركزية للادارة الهندسية، بحضور المهندس وائل فتحي، مدير عام الإدارة الهندسية لآثار مصر العليا، ومسؤولي آثار مصر العليا، وممثلي الشركة المنفذة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

