السياحة تتابع أعمال تطوير مناطق الخدمات بمعبدي كوم أمبو وإدفو بأسوان

تابع مسئولى وزارة السياحة والآثار أعمال تطوير مناطق الخدمات بمعبدي كوم أمبو وإدفو بأسوان فى إطار خطة الوزارة لتطوير المواقع الأثرية الهامة بمصر وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، بما يليق بالقيمة التاريخية الفريدة للمعالم الأثرية.

وقال الأثرى فهمى الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان بأن تطوير معبد إدفو يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للزوار، بما يعكس المكانة التاريخية للمعبد.

وأضاف الأثرى فهمى الأمين على أن أعمال التطوير تتضمن توسيع صالة الاستقبال وفتح بوابات إضافية للبوابة الرئيسية لتقليل التكدس والتزاحم، وتسهيل دخول وخروج الزوار.

مناطق سياحية

كما تشمل أعمال التطوير للمنطقة الخارجية للمعبد رصف أرضيات البارك، وإنشاء مظلات للزوار، واستكمال بناء منطقة البازارات والتي من المتوقع الانتهاء من أعمالها في 8 فبراير المقبل، بالإضافة إلى تهيئة أرضية الفناء المفتوح بإنشاء ممشى خشبي للوصول إلى قدس الأقداس مما يوفر تجربة فريدة ومريحة للزوار.

وفي الوقت نفسه يتم استكمال أعمال التطوير بمعبد كوم أمبو بهدف الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز تجربة الزوار، وذلك من خلال تمهيد الأرضيات الحجرية للممشى السياحي، ومراجعة الإضاءة لمسار الزيارة بتركيب كشافات لتحسين مستوى الإضاءة، وتجميل الأسوار للممرات الخارجية.

وشارك في متابعة المشروعات الدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، والمهندس مؤمن عثمان، رئيس قطاع الترميم والمشروعات، والمهندس خالد حفظي، مدير عام الإدارة المركزية للادارة الهندسية، بحضور المهندس وائل فتحي، مدير عام الإدارة الهندسية لآثار مصر العليا، ومسؤولي آثار مصر العليا، وممثلي الشركة المنفذة.