محافظ أسوان يتفقد نقاط العبور المؤقتة بمزلقان السيل القديم

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد نقاط العبور المؤقته على خطوط السكك الحديدية بجوار مزلقان السيل القديم ، والتى وجه المحافظ بإعادة إفتتاحها تلبية لمطالب ومناشدات الأهالى للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم من أى مخاطر مستقبلية .

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اللحظية من الوحدة المحلية والحى المختص لمنع إقامة أى إشغالات أو تعديات بنقاط العبور لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين ، ولإتاحة الفرصة الكاملة للرؤية لحركة القطارات المترددة على شريط السكك الحديدية بما يساهم فى الحد من الحوادث المتكررة ووقف نزيف الدماء بهذه المنطقة الحيوية .

جولة ميدانية

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ التى رافقه فيها نائبه عمرو لاشين ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال إلى حرص المحافظة الدائم على تلبية المطالب الجماهيرية ، ولذا فقد تم وضع حجر الأساس لكوبرى كيما للمشاه ، وسيعقبه قريباً وضع حجر الأساس لكوبرى السيل بأعلى المواصفات ووفقاً للهوية البصرية للمحافظة .

ولفت المحافظ بأنه خلال الأيام الماضية تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة الأكشاك والمحال العشوائية المخالفة الواقعة بمحيط نقاط العبور بمشاركة الأجهزة الأمنية ، ومستمرون على هذا النهج للحفاظ على سلامة وأمن المواطن الأسوانى .