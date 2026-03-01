قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مهندسو القصير يطالبون بصندوق انتخابي في جولة الإعادة بنقابة البحر الأحمر

ابراهيم جادالله

طالب عدد كبير من مهندسي مدينة القصير وجنوب محافظة البحر الأحمر النقابة العامة للمهندسين بتخصيص صندوق انتخابي بمدينة القصير خلال جولة الإعادة على منصب نقيب النقابة الفرعية بالبحر الأحمر، وذلك تيسيرًا على الأعضاء وتخفيفًا لمعاناة الانتقال إلى مدينة الغردقة للإدلاء بأصواتهم.

وأكد مهندسو القصير أن المسافة الطويلة بين مدينتهم ومقر اللجان الانتخابية في الغردقة تمثل عبئًا كبيرًا عليهم، خاصة في ظل ظروف شهر رمضان، وما يصاحبه من مشقة السفر وطول ساعات الطريق، وأشاروا إلى أن عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية بالمدينة من السيدات، وهو ما يزيد من صعوبة الانتقال لمسافات بعيدة للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح المهندسون أن الانتخابات التي أُجريت الأسبوع الماضي أسفرت عن جولة إعادة بين مرشحين اثنين بعد منافسة قوية شهدتها صناديق الاقتراع، ما يعكس حرص المهندسين على المشاركة الفاعلة في اختيار من يمثلهم. ويتنافس في جولة الإعادة مرشحان، أحدهما مسقط رأسة مدينة رأس غارب، التي يتوافر بها صندوق انتخابي، والآخر مسقط رأسة مدينة القصير وجنوب البحر الأحمر، في وقت يطالب فيه مهندسو القصير بالمساواة وتوفير لجنة انتخابية بمدينتهم لضمان تكافؤ الفرص وتسهيل المشاركة.

وأشار عدد من المهندسين إلى أن تخصيص صندوق انتخابي بالقصير خلال جولة الإعادة من شأنه زيادة نسبة الإقبال وتعزيز المشاركة الديمقراطية، مؤكدين أن الهدف ليس دعم مرشح بعينه، وإنما تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي دون مشقة.

واختتم مهندسو القصير مناشدتهم للنقابة العامة بسرعة الاستجابة لمطلبهم المشروع، وتخصيص صندوق انتخابي بالمدينة خلال جولة الإعادة، بما يضمن مشاركة أوسع ويعزز مناخ الشفافية والديمقراطية داخل أروقة النقابة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة المهندسين

