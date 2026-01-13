محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأن إحتفالات المحافظة بعيدها القومى يشهد التركيز على إفتتاح المشروعات الجديدة بمختلف قطاعات العمل العام ، والتى يعتبر من أبرزها مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق السادات ، والذى يعتبر من أهم الإنجازات ويمثل هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى أسوان ، ولضيوفهم من الأفواج السياحية الزائرة.

وأوضح المحافظ بأننا فى إطار إطلاق مبادرة " أسوان بتتجمل" ، ويعد طريق السادات من ضمن هذه المبادرة حيث يتم حالياً وضع اللمسات الجمالية النهائية للطريق بإعتباره المدخل الرئيسى للمدينة السياحية ، وسيتم تحويله لمتحف مفتوح ، وتم تجميل 5 ميادين ضمت تنوع للثقافات من خلال الإستعانة بأصحاب المواهب من الفنانين وكلية التربية النوعية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والجامعة وطلاب المدارس ليتكامل الجميع للتعبير عن الهوية البصرية للمحافظة.

وشهدت أعمال التطوير التى أستغرقت 8 شهور فقط تغيير شامل للبنية التحتية من شبكات المرافق بالكامل لمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات ، وتم تنفيذ أعمال الرصف ، وجارى تنفيذ التخطيط والدهانات بلون موحد وتركيب الإنترلوك ومصادر الرى لأحواض الزرع والأشجار ، وتوجد مساهمات ومشاركة مجتمعية جادة من الجمعيات والبازرات فى هذا الشأن.

أسوان بتتجمل

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه فى نفس الوقت نسابق الزمن للإنتهاء من تطوير كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم حيث تم تنفيذ أعمال الإنارة لأول مرة منذ سنوات طويلة ، وجارى إستكمال الرصف ، وبالتوازى سيتم خلال أيام قليلة إفتتاح وتشغيل ممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم ، وإدارته بشكل إحترافى من خلال إحدى الشركات المتخصصة المشهود لها بالكفاءة العالمية لإدارة الممشى السياحى ، وإضافة برندات جديدة.

فضلاً عن إفتتاح كورنيش أبو هور السياحى ليكون واجهة حضارية وجمالية جديدة على صفحة نهر النيل ووسط الطبيعة الخلابة والمسطحات الخضراء لخدمة أهالى نصر النوبة ، وأيضاً سيتم التنسيق مع الشركات لإضافته للبرامج السياحية.